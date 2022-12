Estoy cansada de tanto maltrato: Piedad Córdoba sobre episodio en Chile

La exsenadora Piedad Córdoba se refirió al episodio que vivió en Chile donde al parecer fue maltratada en el momento que intentaba ingresar a ese país para asistir a eventos académicos con dirigentes Mapuches.



Córdoba aseguró que decidió devolverse a Colombia cansada del maltrato al que ha sido sometida durante su carrera política.



“Yo estoy muy cansada del maltrato, yo he expuesto mucho (…) los mensajes que me llegan al teléfono, la categorización de terrorista, que soy lo peor de este país y me metí una pelea donde nadie había querido meter un peso que fueron las liberaciones. Pasan las elecciones, el plebiscito y sin embargo, me siguen insultando, eso fue lo que me llevó a no aceptar el irrespeto de Chile”, agregó la exsenadora.



Denuncias desde Chile



El senador chileno Alejandro Navarro denunció maltratos en contra de la exsenadora Piedad Córdoba, mientras realizaba sus trámites de ingreso al país en el aeropuerto de Santiago y que provocó su inmediato regreso a Colombia.



Todo parece indicar que mientras Córdoba esperaba la revisión de sus documentos en el aeropuerto, la PDI le consultó sobre los motivos de su visita, momento en el que presentó el programa que incluía, actividades académicas en universidades chilenas y reuniones con dirigentes mapuches.



En ese sentido, el parlamentario chileno, en diálogo con BLU Radio, dijo que se trata de un hecho "lamentable, bochornoso y penoso".



“Anoche a las 22:30, hora de Chile, fui informado de que Piedad Córdoba asistía a Chile para participar de actividades académicas y a reunirse con dirigentes mapuche”, manifestó.



“Córdoba fue retenida en el aeropuerto de Santiago alrededor de las 22 horas y no pudo salir de allí en una hora y media (…) Fue interrogada acerca de las razones que la llevaban a visitar el país,”, añadió.