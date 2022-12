“Estoy quebrado, debo a todo el mundo”: Andrés Barco, exsocio Total Conciertos

Andrés Barco, unos de los socios de esta compañía, afirmó en Mañanas BLU que tanto la gira de despedida de Vicente Fernández como los partidos de “Messi y sus amigos” en Colombia y España “fueron un total fracaso” y negó que con ellas se hubiera podido blanquear dinero del narcotráfico.

Según la Guardia Civil, Total Conciertos incurrió en varios delitos por la que sus propietarios están siendo investigados: lavado de activos y evasión tributaria; de hecho, su representante en España, Jairo Criado, ya fue detenido y puesto a órdenes de la Justicia.

Las primeras versiones de las autoridades apuntan a que en estos eventos el lavado de dinero se habría hecho bajo el esquema de ‘fila cero’, la venta de boletería a espectadores inexistentes que pagan altas sumas de dinero por las entradas.

Barco negó estas acusaciones argumentando que “en España no reporté utilidad porque no la hubo, tuvimos pérdidas. La fila cero de la que hablan nunca existió, en Barcelona solo entraron 3 mil personas” y que fue tal el fracaso del evento que le pidió a Vicente Fernández que hiciera “la gira gratis” para apoyarlo, “ya que él es el padrino de mi hija”.

Explicó que Criado no era socio de la compañía y que solo era un ‘freelance’ en España que ayudó a la promoción del evento: “él me presentó al dueño de la discoteca La Suegra y de una emisora que tocaba música de Vicente Fernández y que me ofreció la venta de la boletería en su restaurante y la difusión en su emisora”.

Pese a todas las líneas de investigación que cursan contra la empresa Total Conciertos y la recientemente creada Total Entertainment, Barco fue tajante en afirmar que en su “negocio no entraron dineros del narcotráfico” y se mostró abierto a contribuir con las autoridades.