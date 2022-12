Estoy viva, pero dolida: profesora agredida de UdeA pidió retirar protocolo del Esmad

Desde la clínica León XIII en Medellín, donde es atendida tras ser agredida con arma blanca, la profesora de la Universidad de Antioquia, Sara Fernández, envió un mensaje a toda la comunidad académica, en el que indicó que está bien de salud y pidió rechazar todos los actos de violencia.

“Estoy viva pero dolida. Esto que está pasando es un atentado contra la universidad pública, no contra mí o contra la asociación de profesores, somos todas y todos. Por favor juntemos voluntades y seamos uno solo en la defensa de la universidad pública no más amenazas, no más muertos”, dijo la docente.

En el video, publicado por la institución en sus redes sociales, Fernández también se dirigió al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a quien le dijo que “por favor retire su mal llamado protocolo, la universidad no se toca, la universidad es sagrada”.

Finalmente, la académica, docente desde hace más de 20 años en la UdeA, señaló que se salvó de este ataque para “luchar hasta el final, que la universidad se respete se financie y se mantenga viva, porque es patrimonio de todos”.

Cabe recordar que la docente Fernández es secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad, Asoproudea, entidad que apareció en el panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia con el que amenazaron de muerte a docentes y estudiantes que participan de las protestas.

