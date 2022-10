Estudiantes pereiranos, sin dinero para asistir a ‘Congresista por un día’

120 estudiantes de todas las regiones del país serán invitados a participar de ‘Congresista por un día’, un evento que busca que los jóvenes legislen durante toda una jornada desde el Capitolio Nacional.

Sin embargo, la delegación del Eje Cafetero, Pereira, perteneciente al Instituto Kennedy, no tiene cómo desplazarse a la capital del país, pese a que los padres de familia de varios estudiantes del plantel educativo hasta el momento han logrado reunir cerca de 600 mil pesos.

Juan Sebastián Murillo, Laura Vásquez, David Ramírez y Luisa Arango, en conversación con El Diario de Pereira, señalaron que la institución educativa es pública y quienes estudian allí pertenecen a familias de escasos recursos que no tienen cómo apoyar el viaje.

Los estudiantes elegidos para participar de la actividad piden ayuda de la Secretaría de Educación de Pereira, el Concejo municipal y de los congresistas de la región, para poder asistir a esta cita legislativa.

Cabe resaltar que los estudiantes del Instituto Kennedy, son los únicos escogidos para ser cabildantes por un día, de esa zona del país, pero sin los recursos necesarios no podrán debatir simbólicamente desde el Congreso sobre corrupción, seguridad y paz, entre otros.

A través de una carta Juan Sebastián, estudiante elegido, pide ayuda con transporte o alojamiento para que él y sus compañeros puedan ser congresistas por un día:

"Hola, soy Juan Sebastián Murillo, estudiante de grado 11 y personero del Instituto Kennedy de Pereira (Risaralda). Quiero contarles mi situación para intentar encontrar soluciones con su apoyo.

Soy uno de los 120 estudiantes de colegios públicos de todo el país que fui seleccionado para ser CONGRESISTA POR DOS DÍAS en el XXIV Congreso Estudiantil 2017.

La idea es que los estudiantes que fuimos seleccionados estemos en el Congreso de la República evaluando las problemáticas colombianas y proponiendo soluciones para mejorar el país. ¡Es una simulación donde seremos Congresistas Estudiantiles por dos días!

Cuando el rector de mi colegio me anunció que me había elegido por mi buen desempeño académico, recibí la noticia con mucha felicidad. Sin embargo, cuando me enteré que todos los gastos corrían por mi cuenta, me preocupé, pues (como la mayoría de los ganadores) vengo de una familia de escasos recursos y me es imposible costear el viaje hasta Bogotá con transporte, 3 noches de alojamiento y alimentación.

Tengo la esperanza de que el Gobierno entienda que aunque obtuvimos este reconocimiento, muchos de nosotros no tenemos el dinero para pagar los gastos del viaje. También invito al que nos quiera ayudar a que me escriba, le enviaré todo lo necesario para demostrarle la veracidad del premio.

Cuento con tu apoyo para continuar en la búsqueda de oportunidades que como esta, me ayuden a formarme profesional y personalmente para hacer de Colombia el país que sueño, viajar por primera vez en avión, conocer la capital de mi país y regresar a Pereira a compartir esta maravillosa experiencia, convencido que si queremos que nuestro país cambie, debemos abrir espacios para que jóvenes como yo conozcamos a profundidad lo que sucede y propongamos soluciones reales y alcanzables.

Por favor, quien pueda y me quiera colaborar con comida, el transporte hasta Bogotá o la estadía, lo recibiremos con los brazos abiertos"