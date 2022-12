Estuve cerca de morir, creo que no era mi momento: campesino herido en Tumaco

John Mario Ramírez, joven campesino que resultó herido en la masacre del pasado jueves en Tumaco habló con BLU Radio sobre el momento exacto en el que recibió un disparo y vio caer a uno de sus compañeros en medio de la balacera en este municipio de Nariño.



Ramírez tiene una fractura en su pierna izquierda y señaló que estaba participando en una protesta pacífica en contra del programa de erradicación de cultivos ilícitos del Gobierno y fue ahí cuando, según él, la Policía los atacó con gases lacrimógenos y, posteriormente, a tiros.



Le puede interesar: No vamos a tapar y no habrá impunidad en estos hechos”: Naranjo sobre Tumaco.



"Nosotros estábamos ahí en la protesta pacífica y de un momento a otro empezaron a tirar gases los de la Policía. Estaba hablando con un policía y empecé a escuchar los disparos (…) Yo salí corriendo, hasta que me dieron un disparo en una pierna y ahí caí, al ladito estaba pasando un señor que le dieron un disparo y cayó. Al lado mío murió", señaló el campesino.



Él es uno de los 13 campesinos que resultaron heridos el pasado jueves y por la gravedad de sus heridas tuvieron que ser trasladados a un centro médico de la ciudad de Pasto, donde se recuperan satisfactoriamente.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



- Falsos policías roban a escoltas de carro de valores en Soledad, Atlántico.



- El vicepresidente de EE.UU. abandonó un estadio luego de que varios jugadores protestaran arrodillándose en el himno nacional.



- Este domingo jugaron equipos de grupos E y F del Mundial Sub-17 de India. Mañana Colombia jugará ante los anfitriones del campeonato.



- Migración detiene en Cartagena a estadounidense buscado por supuesto abuso sexual.



Publicidad