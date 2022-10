ETB, ad portas de ser inhabilitada por incumplimiento de dos contratos en 2015

Sin embargo, dejaron vencer los plazos y la ETB no adjudicó, por lo que no se pudo adecuar el lugar. (Lea también: ETB tendría que devolver más de $13 mil millones por incumplimiento de contrato ).



Por tal razón, el Fondo de Vigilancia y Seguridad determinó que tenía que sancionar a la ETB por incumplimiento, obligándola a devolver los 13 mil millones de pesos que había recibido de anticipo para hacer las obras.



Sin embargo, más allá de la sanción, teniendo en cuenta que fue en la vigencia de 2015 y que a inicios del mismo año ya había sido sancionada por incumplimiento, “quedará inhabilitado el contratista que sea objeto de declaratoria de incumplimiento contractual en por lo menos dos contratos durante una misma vigencia fiscal en una o varias entidades estatales”, según estipula en Estatuto Anticorrupción.



Ahora, la ETB se pronunció a través de un comunicado en el que dice que no está en firme la resolución y que espera que el Fondo de Vigilancia en los próximos días la revoque, porque, según ellos, sí han cumplido con el contrato y tienen plazo hasta el mes de marzo de 2016 para cumplirlas.