Eurogrupo termina sin acuerdo y se volverá a reunir el sábado

La reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona acabó hoy sin un acuerdo con Grecia y el Eurogrupo se volverá a reunir el sábado, indicaron a Efe fuentes europeas.



Minutos antes, el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, se mostró confiado en su llegada a la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de que su país llegará finalmente a un acuerdo con sus socios, pese a las dificultades de las negociaciones en las últimas horas y nuevas propuestas sobre la mesa. (Lea también: Se reanudan las negociaciones para intentar cerrar un acuerdo sobre Grecia )



"Las negociaciones siempre están llenas de desacuerdos y al final acaban en compromiso", dijo Tsipras, quien aseguró estar convencido de que "podremos llegar a un compromiso que permitirá a Grecia y a Europa superar la crisis.



El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, reconoció a su llegada a la cumbre que, pese a sus esfuerzos mediadores en las últimas horas Grecia y los acreedores, aún no han llegado a un acuerdo.



Aseguró que trabaja "cada segundo" para que el proyecto europeo no se rompa y para que haya una solución compatible para Atenas y para el euro.



"Negocié el miércoles desde el mediodía hasta las tres de la madrugada con las otras dos instituciones, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional sobre Grecia, y esta mañana temprano retomamos" las conversaciones, dijo Juncker. (Lea también: "Todavía es posible un acuerdo" con Grecia: Merkel )



"No hemos llegado aún al punto en el que podamos decir que tenemos ahora un acuerdo, pero trabajo cada segundo para que el proyecto europeo no se rompa", afirmó.



Tsipras y los máximos representantes de las instituciones acreedoras habían finalizado su reunión previa al Eurogrupo sin un acuerdo sobre una serie de propuestas de ambas partes.



Las instituciones han consensuado un documento que elevaron al Eurogrupo y que incorpora algunos aspectos de las propuestas griegas, pero que "no han sido aceptados por Atenas".



Las instituciones -la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- consideraron no obstante que los documentos, acordados "unánimemente", podían ser "una base para un acuerdo". (Lea también: Grecia entregó nuevo plan de reformas a sus acreedores )



Fuentes del Gobierno heleno indicaron a Efe que había dos documentos sobre la mesa del Eurogrupo, los de Atenas y los de las instituciones.



La parte griega se mantiene firme en sus propuestas, que habían sido calificados el lunes mismo como una "buena base" para un acuerdo, argumenta Atenas.



En opinión del Gobierno griego, las propuestas helenas forman un enfoque "totalmente realista para un acuerdo inmediato".



EFE