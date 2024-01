Exabogada de las víctimas de la masacre de Mondoñedo ha recibido tres amenazas de muerte

El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) denunció que la actual presidenta de la organización, Yessika Hoyos Morales, recibió este martes, 23 de enero de 2024, una nueva amenaza contra su vida, la cual estaría relacionada con el caso de Jenner Alfonso Mora, uno de los jóvenes víctima de la masacre de Mondoñedo, cometida por integrantes de la Policía Nacional – Dijin en 1996.

A pesar de que la abogada ya no representa a las víctimas ante la JEP , recibió el siguiente mensaje de texto en su celular: “Vemos qué sigue ayudando a ese guerrillero hp en Girardot de Alfonso, ya esta es la segunda que se le dice que no meta sus narices donde no la llaman porque le puede pasar lo del hijo de él".

Foto: captura de pantalla

Esta sería la tercera ocasión en que la abogada recibe una amenaza de este tipo en relación con el caso de la Masacre de Mondoñedo. El jueves 26 de mayo de 2022, tanto ella, como el señor Alfonso Mora, padre de Jenner Alfonso Mora, recibieron una amenaza similar. Además, el día anterior, el miércoles 25 de mayo de 2022, la abogada Yessika Hoyos detectó que en horas de la tarde se habría producido un ingreso ilegal a su vivienda. Con relación a estos hechos no se conocen todavía resultados investigativos.

Sobre estos hechos, el senador Iván Cepeda se solidarizó con la defensora de derechos humanos y pidió que se adelante una investigación por parte de la Fiscalía.

“Ante nuevas amenazas de muerte, expreso mi solidaridad a Jessika Hoyos Morales, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Solicito que su protección sea fortalecida por parte del Estado, y que la Fiscalía investigue el origen de estas acciones criminales”.

Foto: captura de pantalla / cuenta de X: @IvanCepedaCast