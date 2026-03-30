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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Excanciller Holguín dice que Oviedo no es de centro: "Siempre ha estado con la derecha"

Excanciller Holguín dice que Oviedo no es de centro: "Siempre ha estado con la derecha"

La exministra también puso en duda la capacidad de Oviedo para representar una agenda de centro, especialmente en temas como la paz.

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