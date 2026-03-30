Excanciller Holguín dice que Oviedo no es de centro: "Siempre ha estado con la derecha"

La excanciller María Ángela Holguín cuestionó que el llamado “centro político” en Colombia se esté asociando exclusivamente a la figura de Juan Daniel Oviedo, al considerar que esa visión reduce una corriente que, según dijo, es más amplia y diversa dentro del panorama electoral.

En entrevista con Mañanas Blu, Holguín aseguró que el centro no puede identificarse con un solo candidato, especialmente cuando —según su lectura— Oviedo ha tenido una trayectoria cercana a sectores de derecha. “El centro no puede reducirse a alguien que siempre ha estado con la derecha”, afirmó, en referencia también a su fórmula con Paloma Valencia.



“El centro es más amplio que una candidatura”

Holguín insistió en que su postura no constituye una crítica personal contra Oviedo, sino un llamado a no limitar el concepto de centro a una sola campaña. A su juicio, este espacio político representa a un sector de la ciudadanía que busca moderación, diálogo y alejarse de la confrontación entre extremos.

En ese sentido, señaló que ubicar al centro dentro de una campaña asociada al Centro Democrático distorsiona su significado. “Reducir la posibilidad del centro a que como Oviedo está donde Paloma, entonces ese es el centro, no es correcto”, explicó.

La exministra también puso en duda la capacidad de Oviedo para representar una agenda de centro, especialmente en temas como la paz. Afirmó que, aunque ha expresado posiciones cercanas a ese enfoque, considera que su margen de acción estaría condicionado por la línea política de la campaña en la que participa.



“Puede tener ideas de centro, pero está atrapado en una campaña que está en confrontación”, dijo Holguín, al advertir que en Colombia el rol de un eventual vicepresidente depende en gran medida del presidente.



Crítica al tono de la campaña electoral

Holguín también cuestionó el ambiente político actual, marcado —según indicó— por ataques y descalificaciones entre sectores como el petrismo y el uribismo, mencionando al expresidente Álvaro Uribe. En su opinión, este tipo de confrontación aleja la discusión de los temas estructurales del país.

Planteó que el país necesita una agenda enfocada en educación, empleo, apoyo a jóvenes y mujeres, así como en la construcción de consensos. “No podemos seguir en una campaña de insultos y extremos”, sostuvo.

La excanciller evitó entrar en confrontación directa con Oviedo, pero defendió la permanencia de otras figuras dentro del espectro de centro, como Sergio Fajardo y Claudia López, quienes han sido señalados por algunos sectores como parte de un “centro tibio”.

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Holguín aseguró que el debate no debe centrarse en deslegitimar a otros liderazgos, sino en construir propuestas. Además, cuestionó la presión para que candidaturas de centro se alineen con sectores más polarizados antes de la primera vuelta.

Finalmente, la exministra restó credibilidad a las encuestas recientes que muestran rezago de las candidaturas de centro frente a otros sectores políticos. Señaló que estos son “fotografías” del momento y defendió que los ciudadanos puedan elegir libremente en primera vuelta sin verse obligados a optar por los extremos.

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