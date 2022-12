Exclusivo: Jorge Perdomo nombró 643 personas en dos meses como fiscal encargado

Blu Radio conoció que en dos meses el fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo ha realizado el nombramiento de 634 personas, de los cuales han sido designados 392 en cargos de provisionalidad.

Publicidad

Según sentencia de la Corte Constitucional, las personas designadas en estos puestos gozan de estabilidad intermedia, pues no tienen la misma estabilidad que ostenta el servidor inscrito en carrera, pero tampoco pueden ser desvinculados como si su nombramiento se tratara de uno de libre nombramiento y remoción.

En otras palabras, con la entrada del nuevo fiscal general no podrá designar a nuevas personas en estos puestos hasta tanto no se cumplan los tiempos, estudios y concursos de ley establecidos para las designaciones. Por lo que tendrá que trabajar con el personal que Perdomo consideró idóneo para ello, pues no se realizó convocatoria, ni estudio previo, para nombrarlos. (Lea también: Jorge Perdomo pide varias renuncias a altos funcionarios de la Fiscalía ).

Publicidad

Otras 210 designaciones de personal, corresponden a nombramiento en período de prueba, se derivan de un viejo concurso de 2008 de empleados administrativos, a los cuales en los cuatro años, no se hizo el nombramiento de 1025 funcionarios que ganaron la carrera y no se nombraron.

Publicidad

Esta cifra entonces es el obedecimiento a fallos en contra de la Fiscalía que obligan a cumplir el concurso. La incorporación la han hecho lenta, y los sindicatos insisten en proveer estos cargos.

Otros 28 han sido nombrados de concurso viejos, que hasta ahora por una sentencia judicial, han tenido que reconocer e incorporar a la carrera. Y dos cargos más por orden judicial de reintegro.

Publicidad

También llama la atención que más de $20.000 millones en asesorías, programas educativos, nuevos arriendos, incorporaciones e inesperados ascensos, aparecen en la lista.

Publicidad

Así las cosas, Perdomo estaría cerrando la administración siguiendo con la línea de una cuestionada contratación de Eduardo Montealegre, quien al contratar por millonarias sumas a asesores externos y juristas, puso en tela de juicio la importante y respetable trayectoria jurídica con la que llegó al cargo.

Montealegre según el documento conocido por este medio, nombró a 8754 personas, de ellos 7615 en provisionalidad, y es donde recae 'la gran mermelada judicial', según señalan los sindicatos.

Publicidad

Aunque en el documento firmado por Rocío Del Pilar Forero del despacho del Fiscal General, se habla que cada uno de los escogidos fue por "eficiencia y prestación de servicio", las hojas de vida ingresaron sin proceso serio de escogencia.

Publicidad

Puesto que los manuales de funciones de la Fiscalía no han sido transformados en perfiles por competencias como ordena el Decreto 20 de 2014, de Carrera de la Fiscalía, el otro problema fue el fraude de la Universidad de la Sábana y que llevó a cancelar el concurso de ascensos y carrera, todo esto fue la base de una "contratación a dedo” como la han calificado sindicatos de empleados de la Fiscalía.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El ministro de Defensa atribuyó al plan pistola de Los Pelusos la muerte de dos policías en las últimas horas en San Calixto, Norte de Santander.

Publicidad



-"Quienes generan pánico son los opositores al proceso de paz". Así se defendió el Gobierno de las críticas tras la advertencia del presidente Santos sobre la posibilidad de aumentar los impuestos si no se firma la paz.



-Ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, fue interpuesta una denuncia contra el presidente Santos por traición a la patria.

Publicidad



-Ecopetrol pidió a las comunidades indígenas que tienen retenidos a 20 trabajadores en la planta Gibraltar en Norte de Santander, permitir la salida de los funcionarios y recurrir al diálogo.

-A sanción presidencial pasó el proyecto con el que se busca restringir las cirugías estéticas en menores de edad.



-En una clínica del sur de Cali permanecen con diagnóstico reservado un bebé de nueve meses y su mamá, ambos víctimas de un ataque sicarial que se presentó en la capital del Valle y en el que murió la abuela del menor.

-A pesar de la masacre de Orlando en la que murieron 50 personas, el senado de Estados Unidos rechazó la propuesta demócrata con la que se buscaban mayores controles sobre la venta y compra de armas.

Publicidad

-Como actual campeón y luego de golear 7-0 a México, Chile llega a la semifinal de la Copa América Centenario como favorito.



-La administración distrital aseguró que luego que superen el proceso de intoxicación más de 150 Jóvenes ex habitantes del Bronx, podrán aplicar a un trabajo con el distrito.