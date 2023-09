Excomandante del M-19 Carlos Pizarro Leongómez tiene otro hijo: así lo declaró un juzgado de Cali

El Juzgado Octavo de Familia de Cali declaró que Carlos Andrés Mendoza Molina sí es hijo del asesinado excomandante del M-19, Carlos Pizarro Leongómez . La orden judicial, aparte de reconocer como hijo al joven de 33 años, también ordenó que una notaría corrija sus apellidos, para que, de ahora en adelante, su nombre sea Carlos Andrés Pizarro Molina.

“El Juzgado Octavo de Familia de Cali, En una sentencia del 28 de agosto de dos mil veintitrés declaró que CARLOS ANDRÉS MENDOZA MOLINA, nacido en Cali, sí es hijo extramatrimonial del ex comandante del M-19 CARLOS PIZARRO LEONGÓMEZ”, dijo en la decisión del juzgado.

La determinación corresponde a un informe adjuntado a la demanda denominado “Estudios de paternidad”, expedido por el Laboratorio Servicios Médicos Yunis Turbay: acreditado y certificado para la práctica de pruebas de ADN, que determinó que este joven de 33 años si es hijo de Carlos Pizarro.

La orden judicial, aparte de reconocer como hijo al joven de 33 años, también decidió que una notaría corrija sus apellidos, para que de ahora en adelante su nombre sea Carlos Andrés Pizarro Molina.

“En justa aplicación de la Ley colombiana, el Juzgado 8 de familia del Circuito de Cali, expide la sentencia No.174

Cali, veintiocho (28) de agosto de dos mil veintitrés (2023) la cual decretó que Carlos Andrés Mendoza Molina, ahora se llamará Carlos Andrés Pizarro Molina, pues en el proceso de la referencia se demostró por medio de pruebas genéticas que Carlos Andrés, es hijo del ex Candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez”, aseguró el abogado Eduardo Andrés Rodríguez Vélez, defensa de Carlos Andrés Pizarro Molina.

En consecuencia, Carlos Andrés Mendoza Molina ahora se llama Carlos Andrés Pizarro Molina, de 33 años, que vive en Cali y es ingeniero agroindustrial. A su vez, trabaja con el campo, especialmente con la ganadería y la piscicultura, y en diálogo con Blu Radio dijo que esta decisión lo llena de orgullo.

“La decisión del juzgado de dictar sentencia a mi favor me enorgullece en el alma, siempre he tenido en mi corazón a mi papá y las lindas historias que mi mamá me contaba de él. Ahora más que nunca debo llevar en alto su nombre y su legado. Hoy es un día muy especial para agradecerles a las personas que hicieron parte de este proceso, especialmente al abogado Eduardo Andrés Rodríguez Vélez, que desde el día 1 tuvo un compromiso incondicional con mi proceso", manifestó.

Carlos Mendoza Foto: Suministrada

