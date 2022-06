Exdirector de inteligencia del DAS, condenado por chuzadas, tendrá que seguir en la JEP

Enrique Alberto Ariza Rivas fue director de inteligencia del DAS entre los años 2004 y 2005, sin embargo, ingresó a este organismo en el año 2001.

En su contra tiene una condena por chuzadas, por la cual buscó asilo político en Estados Unidos argumentando que era un perseguido político en Colombia, asimismo ha sido investigado por la tortura de una periodista mientras fue director de inteligencia.

Publicidad

La justicia estadounidense lo entregó en el año 2017 a la DIJIN. Desde entonces, Ariza está compareciendo ante la JEP en calidad de agente de Estado no integrante de la fuerza pública. De manera voluntaria él se presentó a la JEP pues al no ser un integrante de la fuerza pública no es obligatorio su sometimiento.

Sin embargo, el exdirector de inteligencia presentó una solicitud de renuncia ante esta jurisdicción, la cual fue negada por la sala de definición de situaciones jurídicas este viernes argumentando que se podrían ver afectados los derechos de las víctimas.

“Admitir esta facultad afectaría en forma desproporcionada los derechos de la víctimas y comprometería la misión que la constitución y las leyes le han asignado a la JEP. Por tal razón, la figura del desistimiento está prohibida y, en ningún caso, los jueves transicionales pueden aceptar esa clase de solicitudes”, argumentó la sala.

Escuche otras noticias del día