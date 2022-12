Exfiscal Luisa Ortega permanece en Colombia junto a su esposo Germán Ferrer

La destituida fiscal Luisa Ortega Díaz sigue en Colombia. Así lo pudo confirmar Blu Radio, ante versiones según las cuales la funcionaria habría salido del país rumbo a Estados Unidos.



Luisa Ortega, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de su país, y su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, llegaron el pasado viernes a Bogotá procedentes de Aruba, según reveló ese mismo día Migración Colombia.



Ambos hicieron "su correspondiente trámite migratorio ante las autoridades colombianas y hasta el momento no se conoce dónde estarían alojándose.



Sin embargo, en las últimas horas han aparecido varias versiones, incluso del expresidente Andrés Pastrana, según las cuales la exalta funcionaria viajará a los Estados Unidos para tramitar una solicitud de asilo en ese país.



De momento, no se puede descartar si Ortega viajará o no a Estados Unidos.



De otro lado, el senador del Centro Democrático Ernesto Macías pidió al presidente del Congreso Efraín Cepeda invitar a la exfuncionaria a la plenaria del próximo martes, para que cuente la situación de su país.



