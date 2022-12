Exfuncionarios obedecían órdenes de Uribe: Corte en caso Yidis Medina

BLU Radio y Noticias Caracol conocieron la totalidad de la sentencia que condenó a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio y al exsecretario general Alberto Velasquez por la ‘yidispolitica’.

En la sentencia de la Corte Suprema, de 322 páginas, se señala que estos altos funcionarios acudieron a prácticas corruptas frente a dos congresistas: “se trató del Estado sobornando el propio Estado". Vea también: Corte Suprema cita a versión libre al senador Uribe por caso de hacker Sepúlveda



Señala la Corte que los altos funcionarios obedecieron órdenes del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.



"La Corte determinó cómo, siguiendo instrucción del entonces presidente Álvaro Uribe, el exsecretario general y los exministros dispusieron del poder para pagar con una serie de nombramientos el voto de la representante Yidis Medina", dice la sentencia.



Además, dice que Medina “se entrevistó en privado con el presidente de la República y después con Velásquez para concretar los espacios burocráticos a los que podía acceder". Vea también: Ya son 8 funcionarios del gobierno Uribe condenados por la justicia colombiana



Añade la Corte que es una realidad la existencia del llamado computador de palacio con el que se repartían cargos.



La Corte, además, señala que estos funcionarios no merecen la casa por cárcel: "No procede la detención domiciliaria pues se trata de altos funcionarios de un gobierno al que sirvieron sacrificando la pulcritud y transparencia.



El tribunal señala que no hay ninguna persecución, pues los magistrados que han procesado a personas relacionadas con el uribismo han sido diferentes en cada caso.