Exigen liberación de lideresa comunitaria secuestrada por las disidencias en el Huila

La Defensoría del Pueblo denunció el secuestro de Ana Beatriz Sánchez, lideresa comunitaria de 58 años de edad y residente del corregimiento de San Miguel, en el municipio de la Plata, departamento del Huila.

La entidad alertó que la víctima presenta una condición de salud que requiere medicación diaria, lo que hace aún más urgente su libertad para garantizar su derecho a la salud.

“Exigimos al grupo armado el respeto absoluto por su vida, integridad y dignidad, así como el acceso inmediato a los medicamentos que necesita para preservar su salud. Esperamos que pueda regresar con seguridad junto a su familia”, afirmó la Defensoría del Pueblo.

Este viernes 5 de septiembre de 2025, la señora Ana Beatriz Sánchez, lideresa comunitaria y habitante del corregimiento de San Vicente, en el municipio de La Plata —Huila—, fue privada de la libertad presuntamente por integrantes del Frente Hernando González Acosta del Bloque… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 7, 2025

También recordaron que se debe respetar el Derecho Internacional Humanitario y reiteraron el llamado a que se cumpla con el principio de distinción, evitando las acciones que pongan en riesgo comunidades campesinas en el sur del Huila.

Por su parte, el director de Indepaz, Leonardo González, también condenó el secuestro. “Exigimos su liberación inmediata y segura. Los grupos armados deben entender que la población civil no es botín de guerra ni escudo para sus acciones criminales”, escribió a través de su cuenta de X.

Cabe recordar que esta zona del país tiene gran influencia de las disidencias de las Farc.