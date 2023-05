Exministra de Agricultura, Cecilia López, denunció que Gobierno le quitó su esquema de protección

La hasta hace tres semanas ministra de Agricultura, Cecilia López, envió un derecho de petición a su sucesora Jhenifer Mojica y al director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Augusto Rodríguez, en el que pidió que se restablezca su esquema de seguridad y advirtió que en la última evaluación registró que tiene riesgo extraordinario.

Según contó la exfuncionaria, el 28 de abril salió del país, señalando que el regreso sería el 13 de mayo. “El 12 de mayo recibí vía correo electrónico de la UNP la Resolución 00003034 de 2023 donde se me informa el desmonte de las medidas, pero donde también se señala que el proceso se hará de manera gradual y que conservaré algunas medidas de manera temporal”.

Sin embargo advierte que a su llegada al Aeropuerto El Dorado se enteró que no cuenta con ningún vehículo, “A partir de ese momento, y han trascurrido dos días, no he contado con la seguridad a la cual según la ley tengo derecho. Como necesariamente debo realizar algunas diligencias sin la protección requerida dado mi alto nivel de riesgo los hago a ustedes, Ministerio de Agricultura y UNP, responsables de cualquier hecho que atente contra mi persona”.

“Creo necesario agregar que, por las manifestaciones negativas sobre mi gestión por parte de algunos funcionarios del Gobierno, requiero un nuevo estudio de seguridad porque me temo que mi nivel de riesgo puede haberse elevado. Adicionalmente por la forma como se produjo mi retiro, no he tenido la posibilidad de adecuar mi cotidianidad de manera inmediata, además porque contaba con que se cumpliría por parte del gobierno con las medidas de protección a las cuales tengo derecho”, adviertió López en el derecho de petición.

Fuentes de la UNP han respondido que efectivamente todos lo exministros cuentan con el mismo esquema por 90 días después de su retiro y que después se hace una nueva evaluación, sin embargo aseguran que la exministra López dejó las camionetas asignadas a ella en el Ministerio de Agricultura al salir del país y que el Ministerio no se los entregó a su regreso.