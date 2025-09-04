Expedición de pasaportes en Bogotá y Atlántico está suspendida por fallas técnicas

La Cancillería confirmó que durante este jueves han reportado varias fallas técnicas en sus oficinas de pasaportes en Bogotá por lo que fue necesario suspender la expedición de estos documentos y reprogramar las atenciones.

Quienes tenían citas para este jueves, y no fueron atendidos, podrán acudir al servicio entre el 5 y el 12 de septiembre, en el horario de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Dice la cartera que la Dirección de Gestión de la Información y Tecnología avanza en todas las labores para resolver los problemas.

No obstante, la entrega de los pasaportes que ya están listos no se ha visto afectada.

Por esta situación, la Oficina de Pasaportes del Atlántico decidió suspender temporalmente sus servicios, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció fallas tecnológicas a nivel nacional.

La Oficina indicó que, dada la contingencia, las personas que tienen sus citas asignadas serán reprogramadas hasta que la Cancillería supere la dificultad y se recomienda no utilizar los servicios de personas ajenas a la entidad.