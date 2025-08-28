Procuraduría vincula a seis funcionarios más en investigación por expedición de pasaportes

La Procuraduría General de la Nación amplió el espectro de la investigación por la firma del polémico convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para la fabricación y expedición de pasaportes en el país.

A la investigación que adelanta el Ministerio Público contra la canciller Rosa Yolanda Villavicencio se suma la indagación a varios funcionarios de la Imprenta Nacional y de los ministerios del Interior, Educación y Culturas.

La Procuraduría confirmó que, por parte de la Imprenta Nacional, fueron vinculados a la investigación el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Julián David Peña Martínez, y la subgerente administrativa y financiera, Olga Lucía Ruiz Mora, junto con los miembros de la junta directiva.

Asimismo, se indagará a los delegados del Ministerio del Interior, Jaime Berdugo; de Culturas, Luis Alberto Sanabria; del Ministerio de Educación, Dora Ojeda Roncancio; y a Ricardo Arque Benavides, su homólogo en el Departamento Administrativo de la Presidencia.

La Procuraduría confirmó que la Sala Disciplinaria de Instrucción revisará la posible omisión del proceso de selección por parte de la Imprenta Nacional, el cual se limitó a recibir capacitación, realizar erogaciones presupuestales para pagar la prestación del servicio y subcontratar sin contar con la capacidad para cumplir con el objeto del contrato.

De igual manera, el Ministerio Público investigará también “la presunta falta de disponibilidad presupuestal para otros ítems del convenio y posibles vicios en la junta directiva de la Imprenta Nacional de Colombia, en la que se habrían aprobado varias proposiciones relacionadas con la suscripción de la alianza”.