Gobernación del Atlántico apoya búsqueda de joven tras caída del Buque ARC Gloria en Barranquilla

Hasta el canal de acceso en cercanías al barrio Las Flores en Barranquilla llegó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, para manifestar su profunda solidaridad con la Armada Nacional y los familiares del grumete Julián Fernando Condia Bello, quien cayó al río Magdalena durante labores de alistamiento para la llegada del buque ARC Gloria a Barranquilla.

“Expresamos nuestra solidaridad y hermandad con los familiares del joven grumete y con toda la Armada Nacional. Es una noticia que nos llena de tristeza, y desde la Gobernación del Atlántico ofrecemos todo el apoyo necesario en este difícil momento”, expresó el gobernador Verano por medio de un comunicado.

Por eso se propició la visita del mandatario departamental a este punto en el que todavía permanece la embarcación para reiterar su respaldo absoluto a las autoridades navales que mantienen activas las labores de búsqueda y rescate.

Unidades de la Armada Nacional tras cancelar el evento en el Malecón del Río en Barranquilla. Blu Radio

Durante el recorrido, el gobernador estuvo acompañado por el comandante de la Armada Nacional, vicealmirante Juan Ricardo Rozo Obregón, y destacó que, por respeto a los protocolos institucionales, el único vocero autorizado para entregar información oficial sobre lo ocurrido es el director de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, Javier Hernando Rubio Barrera.

“Las labores de búsqueda continúan sin pausa, mientras el gobernador mantiene una comunicación permanente con las autoridades navales, reiterando el compromiso del departamento del Atlántico con el acompañamiento y apoyo a la Armada Nacional en esta difícil situación”, aseguró la Gobernación.

La Institución Naval informó que se dispuso equipo multidisciplinario con el fin de brindar el apoyo a la familia del grumete Julián Fernando Condia Bello y solicita "el apoyo de toda la comunidad marina y ribereña en el ejercicio de búsqueda y rescate que estamos adelantando con toda nuestra energía y capacidad para poder rescatar con vida a nuestro compañero caído al agua".