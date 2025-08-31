Buscan en el río Magdalena a joven que cayó desde Buque ARC Gloria en Barranquilla

La Armada Nacional confirmó hace unos momentos por medio de un comunicado oficial la caída al río Magdalena del grumete Julián Fernando Condia Bello, quien hacía parte de las actividades de alistamiento para la llegada del Buque ARC Gloria este domingo a Barranquilla.

“La Armada Nacional se permite informar a la opinión pública que, en hechos que son materia de investigación, este 31 de agosto, durante el desarrollo de actividades de alistamiento para la entrada a puerto del Buque Escuela ARC Gloria a la ciudad de Barranquilla por término del crucero de instrucción y entrenamiento de grumetes, cayó al río Magdalena el grumete Julián Fernando Condia Bello”, escribieron en la misiva.

“De inmediato se activaron los protocolos de seguridad establecidos y se desplegaron unidades de superficie, guardacostas y aeronavales, que se encuentran adelantando las labores de búsqueda y rescate en la zona donde ocurrieron los hechos”, agregaron.

La Armada Nacional confirmó hace unos momentos la caída al río Magdalena del grumete Julián Fernando Condia Bello, quien hacía parte de las actividades de alistamiento para la llegada del Buque ARC “Gloria” a Barranquilla. Está activa su búsqueda en la zona de los hechos. pic.twitter.com/1Jv34hzPOd — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 31, 2025

El repentino episodio se registra en medio de la antesala a una cita que contaría con la presencia del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, agendado para condecorar a los comandantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Policía del Atlántico, Armada Nacional, Fuerza Aérea y Ejército. Por lo cual, todavía no ha pasado mucho tiempo desde que se informó su cancelación.

La Institución Naval informó que se dispuso equipo multidisciplinario con el fin de brindar el apoyo a la familia del grumete Julián Fernando Condia Bello y, al tiempo, se ordenó el desplazamiento de una comisión para adelantar la verificación preliminar correspondiente y el inicio de la respectiva investigación.