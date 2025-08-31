Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Valeria Afanador
Convocatoria Selección Colombia
Liberación de militares
Harold Aroca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Buscan en el río Magdalena a joven que cayó desde Buque ARC Gloria en Barranquilla

Buscan en el río Magdalena a joven que cayó desde Buque ARC Gloria en Barranquilla

La Armada Nacional confirmó su identidad como Julián Fernando Condia Bello, aunque aún no hay más detalles al respecto.

Armada Malecón.png
Unidades de la Armada Nacional tras cancelar el evento en el Malecón del Río en Barranquilla.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 31, 2025 10:32 a. m.

La Armada Nacional confirmó hace unos momentos por medio de un comunicado oficial la caída al río Magdalena del grumete Julián Fernando Condia Bello, quien hacía parte de las actividades de alistamiento para la llegada del Buque ARC Gloria este domingo a Barranquilla.

“La Armada Nacional se permite informar a la opinión pública que, en hechos que son materia de investigación, este 31 de agosto, durante el desarrollo de actividades de alistamiento para la entrada a puerto del Buque Escuela ARC Gloria a la ciudad de Barranquilla por término del crucero de instrucción y entrenamiento de grumetes, cayó al río Magdalena el grumete Julián Fernando Condia Bello”, escribieron en la misiva.

“De inmediato se activaron los protocolos de seguridad establecidos y se desplegaron unidades de superficie, guardacostas y aeronavales, que se encuentran adelantando las labores de búsqueda y rescate en la zona donde ocurrieron los hechos”, agregaron.

El repentino episodio se registra en medio de la antesala a una cita que contaría con la presencia del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, agendado para condecorar a los comandantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Policía del Atlántico, Armada Nacional, Fuerza Aérea y Ejército. Por lo cual, todavía no ha pasado mucho tiempo desde que se informó su cancelación.

La Institución Naval informó que se dispuso equipo multidisciplinario con el fin de brindar el apoyo a la familia del grumete Julián Fernando Condia Bello y, al tiempo, se ordenó el desplazamiento de una comisión para adelantar la verificación preliminar correspondiente y el inicio de la respectiva investigación.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Atlántico

Barranquilla

Armada Nacional de Colombia