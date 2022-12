Expresidente de Corficolombiana no aceptó cargos

Ante el juzgado segundo con función de control de garantías, inició la audiencia de imputación cargos contra el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo Acosta por su presunta vinculación con el escándalo internacional Odebrecht.



En desarrollo de la diligencia judicial que se hace por los delitos de cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos se conocieron los detalles sobre el pago de sobornos.



La Fiscal a cargo del caso reveló que fueron los exdirectivos de Odebrecht Luis Antonio Bueno, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Darrocha, quienes revelaron los pagos que se realizaron para la adjudicación de la Ruta del Sol fase II, entre el 2009 y el 2010.



Según la investigación el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales fue quien exigió el pago de la coima 6,5 millones de dólares a cambio de acomodar el pliego de requisitos para que quedara a la medida de un solo oferente.



"Los exdirectivos en declaraciones a las que fueron citados y bajo juramento manifestaron que (Melo) tenía pleno conocimiento del pago de sobornos", señaló la fiscal.



Seguidamente, expuso la declaración rendida por Luiz Bueno, en la que dejó en evidencia la relación que tenía con José Elías Melo: “Afirmó que le informó al ejecutivo sobre el soborno de 6,5 millones de dólares que pedía el ex viceministro de Transporte del Gobierno de Álvaro Uribe, y que él expresidente de Corficolombiana les autorizó a seguir adelante".



"Para esta operación se concertaron tres citas en la oficina de Melo. Teníamos una relación personal y cercana. Yo me vine a Brasil en 2010, cuando Gabriel García solicita una reunión que la atendí pronto. El insistió con los pagos y nos encontramos en un sitio cercanos a las oficinas de Odebrecht. Como José Elías Melo tenía la dificultad de hacer los pagos por la ética corporativa, se estableció que se pagaba el 100 por ciento por parte de Odebrecht y luego Corficolombiana devolvía parte de los aportes", señaló en interrogatorio rendido ante la Fiscalía el exdirectivo de Odebrecht.







