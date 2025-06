Expresidentes y políticos rechazan ‘decretazo’ de la consulta popular

El anuncio del presidente Gustavo Petro de que esta semana expedirá el decreto convocando a la consulta popular, pese a la negativa del concepto previo por parte de la plenaria del Senado desató malestar en varios sectores políticos.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el expresidente Iván Duque en su cuenta de X: “Ante la insistencia en convocar una consulta por decreto, pese al rechazo del Senado y con intenciones cuestionables de cara a 2026, hago un llamado a las instituciones, especialmente a la organización electoral y a las Cortes, para que frenen este intento autoritario que representa una amenaza a la democracia”.

A esos se sumó el expresidente Álvaro Uribe, quien no perdió la oportunidad para criticar al expresidente Juan Manuel Santos y lo que él llama ‘petrosantismo: “El plebiscito de 2016 se llevó a cabo con una enorme ventaja en favor del Sí que perdió. El Gobierno desconoció el llamado del No al Acuerdo Nacional. Maquilló el texto con Farc. Aprobaron con una proposición del Congreso con mermelada, que no guarda proporción con la participación popular del Plebiscito. Fue un quiebre constitucional disimulado [...] Hoy Colombia debe alertarse para frenar la nueva arremetida con las instituciones y la ciudadanía”.

Colombia hoy enfrenta una amenaza democrática que requerirá decisiones oportunas de las instituciones Constitucionales.



Infortunadamente el antecedente es grave:



En respuesta a Uribe, el expresidente Santos también aprovechó la oportunidad para referirse a la grave crisis institucional desatada: “En otra oportunidad le responderé a Uribe sus repetidas calumnias sobre lo que él llama petrosantismo, que no existe, y sobre el supuesto quiebre constitucional con el acuerdo de paz, que tampoco existió porque todo fue avalado por el Congreso y la Corte Constitucional. Lo que el país necesita en estos momentos es que todos los expresidentes nos unamos para defender nuestra democracia”.

Pero también exfuncionarios del Gobierno Petro se han desmarcado de la decisión del primer mandatario. El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló el riesgo para la institucionalidad si el Gobierno insiste en su empeño: “Se comete una grave equivocación al convocar la consulta. Se desconoce la independencia de los poderes; el Gobierno se atribuye competencias que no tiene y se pone en riesgo la estabilidad institucional del país”.

La decisión sobre la validez jurídica de la votación de la plenaria del Senado que negó la consulta popular no corresponde al Gobierno Nacional, sino a la justicia, que ya la revisa en el Consejo de Estado. Se comete una grave equivocación al convocar la consulta.



Otra de las voces inconformes fue el exministro de las TIC, Mauricio Lizcano: “Esta es una línea que Colombia no puede darse el lujo de permitir. Saltarse el Congreso es totalmente inconveniente. El registrador tiene la última palabra”.

Esta es una línea que Colombia no pude darse el lujo de permitir. Saltarse el Congreso es totalmente inconveniente.

Al comunicado conjunto emitido casi a la medianoche de este martes 3 de junio, por parte de los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, la U, MIRA, Colombia Justa y Libres y la ASI, en el que rechazan el ‘decretazo’; se sumaron partidos como el Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Salvación Nacional, quienes en sus respectivos pronunciamientos, hicieron un llamado a la ciudadanía a defender la democracia y el Estado de derecho.