En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Hambruna en Gaza

Extraditan a siete colombianos a Estados Unidos por narcotráfico

Dos de los extraditados son alias ‘Monje’ y alias ‘Rentería’, señalados cabecillas de redes internacionales de narcotráfico.

Extraditan a 7 colombianos por tráfico de drogas
Referencia AFP
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: agosto 23, 2025 10:31 a. m.

La Policía Nacional y la Oficina Central Nacional de Interpol entregaron a las autoridades norteamericanas a siete colombianos requeridos por delitos relacionados con el narcotráfico y el concierto para delinquir.

Entre ellos se encuentran Javier Eduardo Monje Iquinas, conocido como alias ‘Monje’, y Aníbal Rentería, alias ‘Rentería’, considerados piezas clave dentro de redes criminales que enviaban cocaína hacia Norteamérica.

De acuerdo con la información oficial, Monje era uno de los principales articuladores de una red transnacional que trasladaba drogas desde Colombia hasta México, con destino final en Estados Unidos. Su papel consistía en desviar controles y alertar sobre la presencia de las autoridades, lo que permitía que los cargamentos de cocaína cruzaran fronteras sin ser detectados.

Por su parte, ‘Rentería’ fue identificado como cabecilla de la comisión del grupo armado organizado residual Los Contadores. Desde esa posición habría ordenado homicidios selectivos, extorsiones y desplazamientos forzados en varias regiones del país. Además, coordinaba el envío de estupefacientes hacia el exterior, consolidando así la expansión del narcotráfico transnacional.

Dentro de los extraditados también figura Jeff Allan Hooker, quien estuvo implicado en el escándalo de la narcoavioneta inmovilizada en la isla de Providencia, en la que las autoridades encontraron media tonelada de cocaína lista para ser transportada.

Los otros cuatro procesados son Renny Gabriel Barros Epieyú, Álvaro José Martínez Bermúdez, Ignacio Lemos Potes y Jefry Leonardo Quintero Torres, quienes deberán comparecer ante la Corte del Distrito Medio de Florida por cargos de narcotráfico.

La extradición de estos siete colombianos fue anunciada por el director de la Policía, el mayor general Carlos Fernando Triana, a través de sus redes sociales, donde explicó que el proceso se llevó a cabo desde Bogotá.

La expectativa ahora se centra en los procesos judiciales que enfrentarán en Estados Unidos los siete extraditados, cuya responsabilidad penal será determinada por las cortes estadounidenses.

