Extraditan a siete colombianos a Estados Unidos por narcotráfico

La Policía Nacional y la Oficina Central Nacional de Interpol entregaron a las autoridades norteamericanas a siete colombianos requeridos por delitos relacionados con el narcotráfico y el concierto para delinquir.

Entre ellos se encuentran Javier Eduardo Monje Iquinas, conocido como alias ‘Monje’, y Aníbal Rentería, alias ‘Rentería’, considerados piezas clave dentro de redes criminales que enviaban cocaína hacia Norteamérica.

De acuerdo con la información oficial, Monje era uno de los principales articuladores de una red transnacional que trasladaba drogas desde Colombia hasta México, con destino final en Estados Unidos. Su papel consistía en desviar controles y alertar sobre la presencia de las autoridades, lo que permitía que los cargamentos de cocaína cruzaran fronteras sin ser detectados.

Por su parte, ‘Rentería’ fue identificado como cabecilla de la comisión del grupo armado organizado residual Los Contadores. Desde esa posición habría ordenado homicidios selectivos, extorsiones y desplazamientos forzados en varias regiones del país. Además, coordinaba el envío de estupefacientes hacia el exterior, consolidando así la expansión del narcotráfico transnacional.

¡𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗧𝗔𝗗𝗢𝗦 𝟳 𝗡𝗔𝗥𝗖𝗢𝗦! En Bogotá, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, a través de la Oficina Central Nacional de @INTERPOL_HQ, entregó a las autoridades de Estados Unidos a Javier Eduardo Monje Iquinas, Aníbal… pic.twitter.com/RKNv4y9uOO — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 23, 2025

Dentro de los extraditados también figura Jeff Allan Hooker, quien estuvo implicado en el escándalo de la narcoavioneta inmovilizada en la isla de Providencia, en la que las autoridades encontraron media tonelada de cocaína lista para ser transportada.

Publicidad

Los otros cuatro procesados son Renny Gabriel Barros Epieyú, Álvaro José Martínez Bermúdez, Ignacio Lemos Potes y Jefry Leonardo Quintero Torres, quienes deberán comparecer ante la Corte del Distrito Medio de Florida por cargos de narcotráfico.

La extradición de estos siete colombianos fue anunciada por el director de la Policía, el mayor general Carlos Fernando Triana, a través de sus redes sociales, donde explicó que el proceso se llevó a cabo desde Bogotá.

La expectativa ahora se centra en los procesos judiciales que enfrentarán en Estados Unidos los siete extraditados, cuya responsabilidad penal será determinada por las cortes estadounidenses.