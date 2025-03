Fabio Rubiano no se arrepiente de votar por Petro, aunque le pone un pero a su Gobierno

El actor y director teatral Fabio Rubiano aseguró que no se arrepiente de haber votado por el presidente Gustavo Petro ni de haber apoyado su candidatura. Sin embargo, expresó reparos sobre algunas decisiones del actual Gobierno, en especial la inclusión de ciertas figuras políticas en la administración.

Las declaraciones de Rubiano surgen en medio de la controversia por un contrato asignado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la fundación Petra Sociedad de Teatro , de la que el actor hace parte. El acuerdo, que financió la obra Mantener el juicio , ha generado críticas debido a su adjudicación directa ya la relación de los beneficiarios con el petrismo.

Obra de la JEP en el teatro Petra Foto: X @TeatroPetra

El contrato que generó polémica

La JEP destinó 197.800.000 pesos colombianos para la producción de la obra, mientras que Petra Teatro aportó 244.005.000 pesos, sumando un total de 441.805.000 pesos . El objetivo del montaje teatral era promover la comprensión social y el respaldo a los objetivos de la JEP a través del arte dramático.

El elenco incluyó a reconocidos actores como Marcela Valencia, Fabio Rubiano y Juanita Cetina, quienes recibieron 13.800.000 pesos cada uno por ocho presentaciones. Además, los costos de producción contemplaron 8 millones de pesos para sonido, 10 millones para composición musical y otros montos para divulgación y logística .

La controversia radica en que varios de los artistas involucrados en el proyecto apoyaron abiertamente la campaña presidencial de Petro en 2022. En ese entonces, un video promocional mostró a los actores apoyando al cand

Críticos señalaron que la adjudicación del contrato podría haber estado influenciada por afinidades políticas, lo que ha suscitado dudas sobre la transparencia en la distribución de recursos públicos.

Fabio Rubiano: "No me arrepiento de mi voto"

En entrevista con Mañanas Blu, el actor confesó que no se arrepiente de su voto por Gustavo Petro, ya que en su momento, comulgaba con sus propuestas,

"No, yo no me arrepiento. No me arrepiento. Tampoco me arrepiento de haber hecho el video. Al presidente lo hemos apoyado y lo hemos criticado. En su momento, nosotros creamos un movimiento cultural cuando solicitamos más atención para la cultura", afirmó.

El actor destacó que ha tenido reuniones y discusiones con Petro sobre temas culturales y que el mandatario los ha escuchado. No obstante, criticó que en Colombia se cuestione a quienes expresan su respaldo a una postura política:

"El problema es que si uno apoya una postura política, lo regañan por apoyarlo. Yo no creo en los intereses ni en las posturas mesiánicas. Hay ideas interesantes, como darle visibilidad a quienes no la habían tenido antes, pero también hay cosas terribles".

Cuando se le pidió que mencionara un punto específico de desacuerdo con el gobierno, Rubiano fue contundente:

Si quiere saber exactamente qué me parece inaceptable dentro del Gobierno, Armando Benedetti. Eso no tiene presentación dijo Rubiano.

El debate sobre el acceso a los recursos culturales

El caso de Petra Teatro ha reavivado la discusión sobre la transparencia en la asignación de fondos públicos para la cultura . Mientras algunos defienden el papel del arte como herramienta para abordar temas de memoria y reconciliación, otros sostienen que el acceso a estos recursos debe ser equitativo y no influenciado por la política.

La controversia no es nueva. En otras ocasiones, artistas y gestores culturales han denunciado falta de acceso a los presupuestos estatales y cuestionado los mecanismos de selección de beneficiarios. Este debate cobra especial relevancia en un gobierno que ha prometido mayor inclusión y apoyo al sector cultural.

Mientras tanto, Fabio Rubiano mantiene su postura: sigue respaldando a Petro, pero no duda en señalar los aspectos que consideran cuestionables de su administración.