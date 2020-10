Fallo a favor de hermana de testigo contra Uribe es desproporcionado: Catalina Botero

La abogada Catalina Botero, decana de Derecho de la Universidad de Los Andes, habló del fallo que favoreció a la hermana de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave contra Uribe, el cual ordenó a la revista Semana eliminar un artículo completo, por contener datos de menores de edad en interceptaciones legales. De acuerdo con la jurista, la decisión fue desproporcionada y seguramente en un fallo de segunda instancia se corregirá el exceso.

“Me parece que el fallo es desproporcionado, me parece que no respeta estándares de libertad de expresión”, opinó la jurista.

Según Botero, a pesar de la privacidad de algunos datos, estos son necesarios para el interés público y debería prevalecer la libertad de expresión.

“Hay ciertos datos que, aunque privados, son indispensables para contar una historia de interés público”, sostuvo.

