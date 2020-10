Fallo de tutela exhorta a Duque a ser imparcial en sus publicaciones sobre Uribe

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca exhortó al presidente Iván Duque a ser imparcial frente al caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez y a no pronunciarse en defensa del exsenador.

En un reciente fallo de tutela, interpuesta de manera virtual por Sergio Pérez Lozano, un docente de literatura y escritor santandereano, quien sostiene que le indignó ver el video institucional en el que el presidente Duque defiende a Álvaro Uribe

Para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el presidente Iván Duque debe “ser símbolo de unidad nacional y debe garantizar de manera imparcial e igualitaria los derechos y libertades de todos los colombianos”.

“En esta tutela yo no estoy atacando la libertad de expresión del señor presidente, pues él puede hacer como personas y ciudadano con derechos. Yo lo que le estoy diciendo a él en la tutela es que no utilice los canales institucionales para mostrar su favoritismo y que eso también se refleja en nuestro derecho a la paz, porque dicha parcialidad genera discordias y las personas no van a salir a protestar contra esa parcialidad”, dijo Sergio Pérez, el accionante, en diálogo con Blu Radio.

El escritor, bastante indignado, también pidió que fuera eliminado el video publicado en las cuentas institucionales de la Presidencia, en el que Duque sale en defensa de Uribe.

“En la misma sentencia dice que en ese canal hay más de dos millones de reproducciones de ese video publicado el 4 de agosto y por lo tanto eso también genera discordia, yo solicité que fueran borrados pero ese amparo constitucional me lo negaron”, indicó.