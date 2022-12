Fallo que sostiene condiciones de aborto desata tormenta en la Corte Constitucional

La magistrada de la Corte Constitucional Cristina Pardo, cuya ponencia fijaba como plazo 24 semanas para el aborto y que fue negada, sostuvo que la decisión de la mayoría de sus compañeros fue un mensaje “errado a la comunidad en condición de discapacidad en Colombia”.

Advirtió que respeta la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia 355 de 2006 que avaló el aborto en tres casos específicos, pero cuestionó que en la situación que estaban analizando no hubo elementos para determinar que la interrupción del embarazo estaba dentro de esas causales.

Insistió que la decisión de la mayoría de los magistrados sobre el aborto “no fue mantener la sentencia 355, sino que acabó autorizándolo por discapacidad”.

Aseguró que la ponencia que presentó sobre las 24 semanas como tiempo límite para la práctica del aborto estuvo sustentada en estudios de la comunidad médica colombiana y en el caso del Hospital San José, encontraron que no hubo elementos para avalar el aborto por malformación grave.

“Es un muy mal mensaje que nosotros le mandamos a nuestra población colombiana en condición de discapacidad, el mensaje de que su vida no es que merezca respeto, que la vida de un discapacitado no merece ser vivida y que podría no tener derecho ni a nacer”, aseguró la magistrada Pardo.

La votación sobre este caso fue de 6 a 3 y se dejó en firme que no había límite de tiempo según la sentencia 355 de 2006, sin embargo, para Pardo, Colombia sería el único país que no fija dichos límites.

Aparte de la magistrada Pardo, los magistrados que salvaron voto en esa decisión fueron Luis Guillermo Guerrero y Carlos Bernal Pulido quienes coincidieron que no debió avalarse dicho pronunciamiento sin fijar un límite de tiempo.

