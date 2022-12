Fallo sobre fast track no afecta las decisiones ya tomadas: Corte Constitucional

El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Luis Guillermo Guerrero, aseguró que la decisión de la Corte Constitucional que tumbó la norma que impedía realizar modificaciones a los proyectos de paz presentados por el Gobierno para garantizar la implementación de lo acordado con las Farc en La Habana, no afecta las medidas ya adoptadas.



“Los fallos de la Corte rigen a partir de cuando la Corte toma su decisión, rigen hacia el futuro”, indicó Guerrero, quien señaló que los fallos ya tomados no se verán afectados por esta medida.



El magistrado indicó que no se pronunciaría sobre las implicaciones del fallo, pero sí lo haría sobre el sentido o alcance que este tendría.



“No me pronunciaría sobre las implicaciones, considero el sentido o el alcance de la decisión, debe ser necesario garantizar espacio de deliberación en torno al proceso de implementación de los acuerdos”, dijo Guerrero.



Por su parte, el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, señaló que “el gobierno nacional no ve con preocupación el efecto de la sentencia de la Corte Constitucional porque confiamos plenamente en que el Congreso continuará el trámite de los proyectos que implementan los acuerdos de paz”.

Escuche en este audio más información sobre:



-Las Farc están preocupadas por el fallo de la Corte Constitucional que le dio vía libre al Congreso para que modifique los proyectos de implementación de los acuerdos de paz.



-E en Washington está prevista una rueda de prensa que será hacia las 11 de la mañana hora colombiana, donde el presidente Juan Manuel Santos entregará sus impresiones sobre la reciente decisión de la Corte Constitucional, que coincide con la reunión clave que sostendrá con su homólogo Donald Trump.



-Al departamento del Cauca llegarán las fuerzas militares para realizar una inspección de seguridad en tres municipios que fueron dejados por las Farc.



-En Antioquia las autoridades permanecen en alerta máxima ante nuevos atentados en medio del plan pistola del Clan del Golfo; las Fuerzas Militares avanzan en la segunda fase de la operación Agamenón con la que van tras alias ‘Otoniel’, cabecilla de esta banda criminal.



-En las últimas hora murió uno de los heridos por la explosión de dos barcazas en la zona industrial de Mamonal al sur de Cartagena elevando a 7 la cifra de fallecidos en esta tragedia que se habría generado por acumulación de gas.



-Sigue subiendo el número de municipios afectados por las lluvias en Santander; la Gobernación aumento de 16 a 22 los municipios declarados en calamidad pública.



-Afectaciones en la Avenida Ciudad de Cali y la Avenida Boyacá por varios accidentes de tránsito que retrasan la movilidad.



-Los partidos que respaldan al alcalde Enrique Peñalosa en el Concejo, ven lejana la posibilidad de que prospere la revocatoria, a pesar de la decisión del Consejo Nacional Electoral que descartó el proyecto que podía suspender el proceso.



-Con la condena de alias “Blacho”, y su acuerdo con la Fiscalía, se espera que se desenrede el complot criminal que en su momento quiso enlodar al excomandante de la Armada, Gabriel Arango Bacci con delitos de narcotráfico.



-Este jueves habrá nuevas manifestaciones en Venezuela contra el gobierno Maduro, después de la movilización de anoche que no tenía antecedentes y curiosamente fue una de las únicas que transcurrió en completa calma.



-Se siguen conociendo detalles de la millonaria multa que le impuso la Unión Europea a Facebook, por no decir toda la verdad sobre la compra de Whatsapp.



-La primera ministra británica dio a conocer su plan de gobierno, de cara a las elecciones de junio.



-Murió el fundador de Fox News, Roger Ailes.



-Hay luto en el mundo del Rock por la muerte de uno de los grandes del grunge; Chris Cornell, líder de bandas emblemáticas como Soundgarden y Audioslave.