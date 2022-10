“Falsificaron documento de la DEA para interceptarme”: Luis Fernando Andrade

El exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, dijo en entrevista con El Espectador desde Estados Unidos que las autoridades colombianas interceptaron sus comunicaciones utilizando un memorando de la DEA que fue falsificado.

Este hecho, sumado a otras irregularidades, llevaron a que funcionarios del Special Presidential Envoy for Hostages Affair del Gobierno estadounidense le ayudaran a salir del país.

"El día de mi viaje, desconocemos qué personas dieron órdenes para que yo no pudiera salir. Me bajaron del avión a pesar de que no tenía ninguna restricción para salir del país. Fueron las acciones de este grupo- el de los funcionarios estadounidenses- que entró en contacto con el Gobierno nacional. Les explicaron lo que estaba pasando en el aeropuerto, se dieron cuenta y permitieron mi salida", explicó Andrade.

Andrade asegura que los estadounidenses tuvieron que intervenir por segunda vez para ayudarlo a salir del país cuando la Policía Antinarcóticos intentó obstaculizar el despegue del avión privado en el que viajó.

"Desde el punto de vista de lo que sería la Superintendencia Financiera de Estados Unidos, también pudo existir una mala presentación de la información al mercado, por la versión que han sostenido desde diciembre de 2016, cuando se publicó el acuerdo entre Odebrecht y la justicia de los Estados Unidos. Finalmente, hoy ya sabemos que (Jorge Enrique) Pizano alertó de estos temas desde mucho antes", dijo Andrade.

Andrade asegura que mantiene contacto con la justicia de los Estados Unidos y que desde ese país seguirá su defensa de las acusaciones que tiene pendientes en Colombia.