Familia de colombiano asesinado en Puerto Rico busca ayuda para repatriar el cuerpo

La familia de Jhon James Bolaños, un hombre de 30 años que fue asesinado en Puerto Rico, vive una doble tragedia. Al dolor de su muerte violenta, se suma no poder repatriar el cuerpo.

Blu Radio habló con Yolanda, madre del joven, quien contó que su hijo se desempeñaba en labores de construcción desde hace cinco años, tiempo que llevaba fuera de Colombia.

Según el relato de la mujer, el pasado mes de enero Jhon James había sido contactado para un trabajo, y, desde ese día, fue reportado como desaparecido. Cinco días después, su cadáver fue encontrado. El vehículo en el que se movilizaba fue hallado abandonado y las autoridades reportaron que de sus cuentas bancarias fue hurtado dinero.

Yolanda dice que ya acudió a la Cancillería y la embajada, pero no recibió ayuda. Por eso le hace un llamado al Gobierno nacional: “El llamado al presidente Petro es que por favor me colabore, soy una madre de bajos recursos y pido que por favor humildemente me colaboren para traer los restos de mi hijo, estén como estén, no me interesa porque la realidad uno de madre da la vida por los hijos”, señaló.