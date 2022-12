Familia de fallecido por COVID-19 denuncia demoras en entrega de las cenizas

Marco Antonio Delgado, residente en Barrancabermeja, falleció el pasado 18 de julio en el Hospital Internacional de Colombia en Piedecuesta, hasta donde llegaron funcionarios de la funeraria para llevar el cuerpo al sitio de cremación en Bucaramanga.

Según denuncia la familia, ya han pasado 16 días y todavía no tienen las cenizas de su familiar, quien murió por coronavirus.

Publicidad

“Como el falleció por covid, ellos no nos entregan el cuerpo, llamé a la funeraria Los Olivos y ellos lo recogen el día 19 de julio a las 3:00 p.m., hasta el momento no nos entregan las cenizas de mi papá y llamo a preguntar por qué tanta demora y lo que me dicen es que a mi papá lo tienen en confinamiento por 15 días, que hasta el 05 de agosto nos las entregan”, aseguró Sandra Ramírez, hija del fallecido.

La Secretaría de Salud de Santander ya tiene conocimiento del caso e informaron que harán una investigación por la demora de entregas de cenizas.

“No entiendo por qué la demora, no tienen que estar en confinamiento ni nada, ellos tienen que hacer la entrega, es un caso muy particular y no se puede presentar”, indicó Javier Villamizar, secretario de Salud de Santander.

Publicidad

La funeraria aún no ha dado una respuesta oficial sobre este caso.