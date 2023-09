Familia de militar huilense muerto en Ucrania pide apoyo para repatriación de su cuerpo

Como Alejandro Herrera Evia, fue identificado el militar oriundo del municipio de Garzón en el departamento del Huila, que murió durante un bombardeo en Ucrania donde había viajado para apoyar al ejército de ese país europeo contra la invasión de las tropas rusas .

Entre tanto, la progenitora del militar huilense, María del Carmen Evia, narró en medio de la angustia, el presentimiento que tuvo durante todo el tiempo mientras su hijo se encontraba apoyando a Ucrania contra el ejército de Rusia.

“Mi hijo se fue con una esperanza de ayudarnos de tener un mejor futuro para la familia, mi hijo pagó servicio militar, luego pasó a ser soldado profesional, también estuvo en el CTI un tiempo. Yo le decía a mi hijo cuando estaba en Ucrania, véngase para Colombia, él me decía no mamá yo vine a este país a cumplir una meta para ayudarlos a ustedes y no me voy todavía para Colombia” relató en medio de la angustia la madre del militar.

Fotos: J.VISION.TV

La acongojada mujer pidió además a la embajada y al Gobierno nacional, ayuda para que el cuerpo del uniformado sea repatriado a Colombia y agregó “el miércoles pasado nos dieron la noticia que mi hijo había muerto y que ya lo tenían en una bolsa, ahí se perdieron las esperanzas, yo lo único que quiero es que a mi hijo me lo envíen para yo poderlo sepultar acá como debe ser, no quiero que me lo envíen en cenizas”

Publicidad

La familia solo espera que tanto la embajada como el Gobierno colombiano, agilicen la repatriación del cuerpo del huilense Alejandro Herrera, quien dejó a su esposa y un hijo menor de edad.

Le puede interesar: