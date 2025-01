Familia pide investigar muerte de infante de Marina en una base de la Armada Nacional

Desde Florencia, Caquetá, el padre de Yorman Andrés Pena Remicio, un joven de 18 años que hace ocho meses había ido a prestar su servicio militar en la armada nacional, denunció que su hijo habría fallecido en extrañas circunstancias al interior de una base militar en Coveñas, Sucre.

Según Ramón Peña García, padre del joven, los hechos habrían ocurrido cuando ambos se comunicaban por medio de una videollamada a muy tempranas horas del pasado martes, manifestó que su hijo estaba prestando el servicio de centinela junto a otros de sus compañeros, y, en medio de un diálogo, observó que su hijo se desplomó “yo miré todos los soldados como corrían y decían a alguien de manera desesperada que la había embarrado, inicié a llamar y nadie me respondía”.

En medio de su angustia, Ramón manifestó que hizo varias llamadas hasta que por fin alguien le respondió y le dio la triste noticia: "Me dijo que sí, que efectivamente a mi hijo lo habían herido y al rato me llamaron y me dijeron que ya había fallecido".

Horas después desde la Armada Nacional se habrían comunicado con la familia para informarles que efectivamente uno de los compañeros había disparado contra Yorman de manera accidental, provocándole una herida en el tórax y, finalmente, acabando con su vida, y que de manera inmediata habían iniciado el proceso de investigación.

Después de más de 30 horas, el cuerpo de Yorman no ha sido trasladado a la ciudad de Florencia, por lo que sus familiares piden que hagan el traslado en el menor tiempo posible, pero también exigen que se esclarezcan los hechos para que este no quede impune.