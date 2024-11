Familiar de personero asesinado: “Que reflexionen y piensen lo que están haciendo"

“Él era parte de la solución y no el problema en este país”. Con estas palabras, uno de los hermanos del personero de Cumbitara, Nariño , asesinado por desconocidos, describió cómo era Jimmy Alejandro Rosero Chávez, con quien habían cuadrado una cita y no se logró dar.

En diálogo con Blu Radio, el familiar que pidió se omitiera su identidad dijo que su hermano solo estaba allá prestando su servicio como personero y era una persona que intercedía por todos, en especial por las víctimas del conflicto. Él allá era una persona muy importante.

Aseguró que desde que ganó el concurso y fue nombrado como personero en Cumbitara, la familia tuvo temor porque es una zona difícil con muchos conflictos, pero que él decía que no pasaba nada, que estaba en lo que más le gustaba y era ayudar a la comunidad.

"Una semana antes de salir para el municipio hablé con él y me dijo que se encontraba bien, que no había problema, que todo estaba bien, que estaba visitando las comunidades más apartadas de la población”, dijo su hermano en medio del llanto.

Aseguro el familiar que él no había comentado nada de situaciones, así que lo hubieran amenazado.

"Siempre le decíamos que tuviera cuidado y que adoptara las medidas de precaución en todo momento, que no se desplazara a esos sitios lejanos del casco urbano. Mis papás creo que sí ellos siempre estaban por ese tema de los enfrentamientos, la situación de orden público, pero sí, varias veces se le aconsejó eso y él siempre decía que estaba ahí dispuesto para la comunidad que era su trabajo, que le gustaba y que estaba haciendo lo que le gustaba hacer servir a la comunidad y no importaba. Él se iba hasta donde la gente lo solicitaba", aseguró el hermano de la víctima .

No era la primera vez que él había sido nombrado personero, él ya había estado en el municipio de Ricaurte, en el pidemonte costero nariñense, otra zona muy compleja por la presencia de grupos armados ilegales.

“No pensé que iba a pasar esto, porque igual el cargo de él era un cargo neutro en esos conflictos. Él no tiene nada que ver ni con un grupo, ni con otro, inclusive ni con la fuerza pública. Jamás pensamos que lo fueran asesinar de esa forma, porque él siempre estuvo muy confiado y muy tranquilo, estaba haciendo su trabajo defender los derechos humanos de la comunidad y así lo narran los campesinos de ese municipio", aseguro el hermano quien pide a los que cometieron este crimen que reflexionen y piensen lo que están haciendo. Porque esa no es la manera de expresar sus ideales ni mucho menos de dar actividades a conocer, porque la violencia no es el camino definitivamente.

"Dios permita y que este Gobierno se dé cuenta de que la situación está muy delicada porque mi hermano era parte de la solución y no el problema en este país. Él solo estaba prestando su servicio. Como funcionario público, yo creo que este país ya está cansado y toda esta situación ya no se puede salir seguros a ninguna parte, a ningún municipio ", aseguró.

La familia solo pide que se disponga de todo lo necesario para dar con los culpables de este hecho que tiene en luto a los amigos y a todo un departamento de Cumbitara, Nariño.