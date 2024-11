La Unidad para las Víctimas alerta frente a casos de fraude en Santander

Así lo denuncio la entidad encargada de garantizar la implementación de una política de víctimas que contribuya a la superación de situación de vulnerabilidad por medio de sus cuentas oficiales.

Los delincuentes habrían estado suplantando tanto el nombre de la entidad como afuncionarios y exfuncionarios para conseguir dinero de las propias víctimas del conflicto, mandando comunicados y haciendo uso del logo e incluso firmas de los funcionarios para supuestamente corroborar la estafa.

En uno de los documentos que iba dirigido a la Asociación de Desplazados de Barbosa, Santander. Se puede leer como la organización sin ánimo de lucro fue supuestamente elegida para colaborar en el programa de vivienda para todos. Una dudosa Invitación en la que se exigía la entrega de 29.800 pesos, a lo que descaradamente se le sumaban otros 27.400 supuestamente para pagar gastos administrativos e impuestos necesarios. Valor que debía ser pagado por cada familia.

La verdadera Unidad para las Víctimas se manifestó, asegurando que no han realizado ninguna convocatoria de adjudicación de programas de vivienda y que la entidad no exige ningún pago para realizar sus trámites por lo cual lanza una alerta a las víctimas del conflicto armado par que no caigan en este tipo de estafas.

Publicidad

“Este tipo de mensaje es falso y alerta a las víctimas del conflicto armado ante la posible generación de esta situación en otros municipios”, dijo la Unidad para las Víctimas.

La unidad también denuncio un caso en el que se estarían expidiendo tarjetas profesionales por parte de la entidad, algo que no puede suceder porque la Unidad para las víctimas o tiene la autoridad para certificar dichos documentos. Por lo cual le reiteran a la ciudadanía que no caigan en estas estafas y ante cualquier duda se comuniquen con los canales oficiales.