Familiares y aficionados claman justicia por ciclistas atropellados en Neiva

En Neiva , familiares de los ciclistas que fueron arrollados en la Avenida Circunvalar la madrugada del domingo piden que el conductor del vehículo, quien huyó del sitio junto a las personas que lo acompañaban, responda por este hecho.

En este siniestro vial murió uno de los deportistas, identificado como Juan Carlos García Sastoque, mientras su hermano César, quien hoy está cumpliendo 42 años, lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Medilaser.

“Este no es cualquier accidente, esto es un homicidio y tiene que pagar. Como familia exigimos que este accidente no quede impune y que la justicia opere para que esto no siga pasando con los ciclistas en este país”, indicó Weymar Muñoz, cuñado de César.

Aunque el presunto responsable se presentó horas después ante la Fiscalía, al no ser capturado en flagrancia, las autoridades tuvieron que dejarlo en libertad.

“No tiene presentación que a una persona simplemente la Fiscalía le tome una versión y la mande para la casa como si no hubiera pasado nada, solo porque no fue capturado en flagrancia, y más aún un hombre que, aparte de causar el accidente, huye del sitio junto a las personas que iban en el vehículo”, señaló Muñoz.

La víctima fatal que dejó este trágico accidente residía en Bogotá y había llegado a la capital del Huila para celebrar hoy el cumpleaños de su hermano César.

Juan Carlos era el contador de la empresa. Llegó a Neiva para estar con su hermano en su cumpleaños y aprovecharon, como siempre lo hacía, para salir a rodar. Cuando iban en sus bicicletas, fueron arrollados por una persona irresponsable.

Según el parte médico entregado por la Clínica Medilaser, el deportista que resultó herido se encuentra estable, con pronóstico reservado.

“César Augusto García Sastoque se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos con diagnóstico de hemorragia subaracnoidea difusa, fractura diafisaria de húmero, radio y cúbito izquierdo, bloqueo de rama derecha, sospecha de contusión miocárdica; en el momento está con doble soporte vasopresor, acoplado a ventilación mecánica invasiva bajo sedación”, señala el parte médico.

Basados en videos de cámaras de seguridad de esta zona y en testimonios de testigos, las autoridades avanzan en las investigaciones.