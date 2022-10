Familias podrán ahorrar en el Icetex para futuros créditos universitarios

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y la ministra de Educación, Yaneth Giha, firmaron el decreto 375 del 26 de febrero de 2018 que establece que el Icetex podrá ofrecer a la ciudadanía contratos de cuenta de ahorro educativo voluntario, para que las familias puedan tener un plan organizado antes de que los jóvenes lleguen al momento de pensar en estudiar en una universidad una carrera profesional o un postgrado.



Se trata de un contrato voluntario en el que los particulares podrán realizar depósitos en tiempos determinados acordados con la entidad para cumplir una meta específica de ahorro. La Superintendencia Financiera debe aprobar el reglamento antes de que empiecen los depósitos.



Las carteras establecieron que de ninguna forma pueden haber pérdidas del dinero entregado por las personas para que sean guardados en las cuentas. La junta directiva del Icetex determinará el cobro que se realizará por la gestión de los recursos y decidirá también sobre el valor de la tasa de interés remuneratorio por ahorrar en la institución.

Además, se deja claro que estos recursos no harán parte de la bolsa que tiene el Icetex para otorgar otros créditos.



Sin embargo, algunos jóvenes deudores no están de acuerdo con la iniciativa. Andrés Pardo es un politólogo que pudo graduarse a partir de un crédito del Icetex. “La cultura de planificar para financiar la educación es un camino que todas las famlias deben priorizar. Pero el Icetex no es una entidad a la que deba confiársele el ahorro de las familias colombianas. El énfasis está puesto en tener un buen perfil crediticio para acceder a este ahorro que después se convierte en un crédito”, aseguró.





Pardo aseguró que, en su opinión, es preocupante que se cobre una tarifa por la gestión de la cuenta. “No solo por los antecedentes. Los deudores ya conocemos el desorden administrativo y esos ajustes son fijados por una junta directiva totalmente hermética a los ciudadanos”, afirmó.





El decreto hace parte de un programa que adelanta la entidad llamado Eduplan que busca darle más oportunidades a los jóvenes y a los padres de familia para que sus hijos puedan estudiar y reducir el endeudamiento.

