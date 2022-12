Farc acepta 'cónclave' para acelerar negociaciones de paz

La guerrilla de las Farc acogió la propuesta del Gobierno de acelerar el proceso de paz en Cuba, a través de una nueva metodología en las discusiones, y sugirió que el diálogo iniciado hace tres años entró en una etapa "prácticamente irreversible".

En una entrevista divulgada la noche del martes, el jefe máximo de la organización comunista, Timoleón Jiménez, aceptó la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de imprimir mayor velocidad a las discusiones, con el fin de terminar un conflicto armado de medio siglo.

"Hay una propuesta que es muy interesante, habían dicho que un cónclave, esa es la figura para mostrar y decir que queremos un escenario donde haya resultados", afirmó Jiménez ("Timochenko") en un video de las Farc subido a Youtube.

Jiménez aludió en esos términos a la iniciativa que lanzó Santos la semana pasada de convocar a una especie de cónclave para finiquitar los acuerdos y firmar la paz antes del 23 de marzo, como se comprometieron ambos en La Habana el 23 de septiembre.

Hasta la fecha la negociación se ha desarrollado por ciclos de hasta cinco días, en los que comisiones del gobierno y las Farc tratan seis temas: reforma rural, cultivos ilegales, participación en política de los rebeldes, justicia para las víctimas, dejación de armas y refrendación de los acuerdos.

La propuesta de una nueva metodología fue examinada por Jiménez y Enrique Santos, hermano y enviado especial del mandatario colombiano, durante una reunión celebrada el fin de semana en La Habana.

"En una carta personal que le mandé al presidente hace como dos años, yo le decía que me parecía que ese método de los ciclos no era el mejor, que por qué no revisábamos eso y ahí seguimos en la dinámica y la práctica nos está demostrando que este método no es el mejor", comentó el jefe de las Farc.

En ese sentido, Timochenko agregó: "si rediseñamos eso, nombramos una especie de dirección ejecutiva integrada por los dos jefes de las delegaciones, que junto con los jefes de las subcomisiones hagan el plan, hagan un cronograma, y esa dirección ejecutiva esté permanentemente balanceando y desentrabando lo que se dé (...), creo que eso nos va a servir".

Para las Farc también sería oportuno que se conforme una "vocería común" del proceso. "Es algo que hemos venido planteando hace mucho rato, pero no ha sido posible implementarla. Si logramos eso yo creo que vamos a avanzar bastante", insistió Jiménez.

En la entrevista, algunos de cuyos apartes fueron difundidos el lunes, Jiménez sugirió que las negociaciones para acabar con el conflicto más antiguo del continente están en un camino de no retorno.

"Estamos en un punto donde prácticamente es irreversible el proceso, pero si se sigue manteniendo esa voluntad de ambas partes", sostuvo.

El jefe de las Farc agregó que hay temas que están a punto de acordarse como un "cese al fuego bilateral y definitivo".

"Eso está a punto de implementarse, pero esas cositas que faltan tienen que definirse con mucho cuidado para que de pronto no vayamos a dejar el acuerdo -de entrada- minado y se nos va a reventar", anotó.

AFP.