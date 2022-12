Farc dice que no tiene ninguna pista del paradero de alias ‘Cadete’

Durante una reunión que se llevó a cabo en el centro de Bogotá entre el Gobierno Nacional, las Farc y etnias, ‘Jesús Santrich’ integrante de las Farc aseguró que no se tiene pistas del paradero de ‘Rodrigo Cadete’ y que por ello piden a las autoridades colaboración para lograr ubicarlo.

"No tenemos ninguna pista. Yo lo he llamado incluso al celular para comunicarnos con él y no hay señal, no tenemos ninguna pista por eso queremos que sean las autoridades, en colaboración con una comisión de las Farc, las que actúen para que se aclare esta situación", dijo Santrich.

Afirmó que las Farc han dicho que no hay que especular, sino investigar que ocurrió.

"Hay que averiguar qué fue lo que ocurrió y eso es lo que hemos solicitado a las autoridades", sostuvo.