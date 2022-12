Farc mantendría aparatos armados con empresas de seguridad privada: procurador

El procurador Alejandro Ordóñez, aseguró que en los acuerdos entre el Gobierno y las Farc no existe ninguna prohibición para que los desmovilizados puedan fundar empresas de seguridad privada.



Aseguró que sería “mantener aparatos armados pero ahora legalizados” y que no existe ninguna prohibición en el acuerdo que impida que lo hagan.



“Las reglas de juego de la seguridad privada deberían ser definidas en escenarios democráticos como el Congreso y no con las Farc”, agregó.



En este sentido, aseguró que no se va a callar y que cumpliendo las funciones constitucionales de la Procuraduría le corresponde “hacer advertencias y señalar los riesgos para evitar que se llegue a un acuerdo que no se pueda cumplir”. Así mismo, reiteró que él como todos los colombianos quiere unas respuestas satisfactorias, que tranquilicen y que absuelvan las dudas.



Y pidió nuevamente al presidente Juan Manuel Santos, que responda las preguntas que elaboró con preocupaciones razonables y que deben ser resueltas porque “daría la sensación de que algo se está ocultando y lo que hace es profundizar las dudas”.