Farc nos dañó para siempre y no tiene señales de arrepentimiento: Sofía Gaviria

La senadora Sofía Gaviria, hermana del gobernador Guillermo Gaviria asesinado por las Farc en 2003, dijo en BLU Radio que es muy difícil perdonar a alguien que le ha hecho tanto daño a la sociedad.



“Que no nos dividan: que es tan legítima una posición como la otra pues las víctimas representamos la memoria histórica de una barbarie que nunca debió cometerse”, dijo.



En ese sentido, la senadora aseguró que las Farc dañaron para siempre a las víctimas y no tienen señales de arrepentimiento.



“Cuando uno está haciendo un ejercicio tan generoso de renunciar un derecho estipulado en la Constitución, lo mínimo que pide es arrepentimiento”, dijo al reprochar la actitud de alias ‘Timochenko’, quien en entrevista con Piedad Córdoba dijo que no se arrepiente de su pasado como guerrillero.



En ese sentido, la legisladora liberal rechazó que en el “afán de buscar la paz” se ponga contra la pared a las víctimas.



“No entiendo por qué nos ponen a las víctimas como si la responsabilidad estuviera en las víctimas y no los victimarios”, dijo.



