Farc pide a sus filas moverse a posiciones seguras para evitar provocaciones

El número tres de las Farc, Félix Antonio Muñoz, alias "Pastor Alape", pidió hoy a los integrantes de esa guerrilla que empiecen a movilizarse hacia "posiciones seguras para evitar provocaciones" en medio del limbo en el que quedó el acuerdo de paz tras imponerse el "no" en el plebiscito del domingo.

"Todas nuestras unidades deben empezar a moverse a posiciones seguras para evitar provocaciones", escribió "Alape" en su cuenta de Twitter.





El líder de las Farc se pronunció poco después de que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijera que el alto el fuego con ese grupo, en vigor desde el pasado 29 de agosto, se mantendrá hasta el 31 de octubre a la espera de los consensos a los que se puede llegar mediante el diálogo que ha promovido después del resultado en las urnas.



"Alape" aclaró en otro mensaje que la movilización de sus unidades "a sitios seguros es para evitar provocaciones de quienes se oponen al acuerdo de paz", y subrayó con una etiqueta que "la paz no se detiene".



Esta afirmación fue acompañada por el jefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", quien llamó, también a través de Twitter, al pueblo colombiano "a respaldar decididamente mediante la movilización" el acuerdo de paz.



"Timochenko" agregó etiquetas como "paz a la calle" y "la paz no se detiene".





Después de la histórica firma del acuerdo protagonizada el pasado 26 de septiembre en Cartagena por Santos y "Timochenko", las partes debían iniciar el periodo de 180 días establecido para la dejación de armas y desmovilización de ese grupo guerrillero, pero por diferencias de interpretación del acuerdo ese paso no se ha hecho efectivo aún.