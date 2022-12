Farc "quiere enlodar" a empresarios para llevarlos a la JEP: Consejo Gremial

Santiago Castro, presidente del Consejo Gremial, habló en Mañanas BLU sobre el trino de ‘Carlos Antonio Lozada’ en el que aseguró que “si la Farc, antes de hacer política debe pasar primero por la JEP, el Consejo Gremial debe cerrar sus negocios hasta que haga lo propio”.

Publicidad

El presidente de la agremiación aseguró que tienen “exactamente claro lo que quiere la Farc” a través de una serie de denuncias que “va a tratar de corroborar otra organización afín a ellos”.



Le puede interesar: Congresistas acusan a Lara de obstruir discusión de reforma política.



Y agregó que están “completamente advertidos” pues las Farc quieren “enlodar a la dirigencia empresarial del país y llevarlos al pantanal de crimen y de narcotráfico en el que ellos han nadado durante las últimas décadas”.



Agregó que “sin importar” lo que diga la redacción de la Jurisdicción Especial de Paz, “ellos buscarán la forma de luchar para decir que no eran los únicos que actuaban criminalmente”.



Castro aseguró que tienen por qué estar preocupados pues en Colombia hay “falsos testigos y mucho sesgo”. “La amenaza es clarísima, no sé cómo no la pueden ver después del trino de ‘Carlos Lozada’”, aseveró.