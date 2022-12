Farc se compromete a reanudar entrega de menores guerrilleros

Luego de una reunión que sostuvieron este martes delegados del Gobierno y voceros de la guerrila en la remota región de los Llanos del Yarí, en el sur del país, "quedó establecido el compromiso de las Farc, y en particular de (el número tres de la guerrilla, Félix Antonio Muñoz, alias) 'Pastor Alape', de reiniciar la salida de los menores", dijo Jaramillo este miércoles en rueda de prensa.



Al presentar un balance de la puesta en marcha de las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) en las que se reunirán las Farc como paso previo a su dejación de armas y desmovilización, Sergio Jaramillo precisó que dentro de poco se conocerán los lugares de las nuevas entregas.



"Próximamente la guerrilla nos dará los lugares para que se establezcan los puntos de recepción de los menores, de acuerdo con lo que acordamos en mayo del año pasado", aseveró.



El pasado 15 de mayo los equipos negociadores del Gobierno y las Farc lograron un pacto para sacar a todos los menores de edad de las filas guerrilleras y facilitar su reintegración a la vida civil, lo cual quedó consignado en el acuerdo final de paz firmado el 24 de noviembre en Bogotá.



El 10 septiembre de 2016 el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió a los primeros ocho menores.



Acto seguido, el organismo internacional realizó una valoración preliminar del estado de salud física y mental de los niños, verificó sus identidades y su información personal básica y procedió a entregarlos a un equipo de recepción conformado por representantes de Unicef.



Superada esa fase, los menores recibirán actividades preparatorias para su reincorporación, reparación integral e inclusión social.



Hasta el momento no existe una estimación oficial de cuántos menores de edad tienen las Farc como guerrilleros, pero en mayo pasado el jefe negociador de esa guerrilla, Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", cifró en 21 los menores de 15 años que en ese momento estaban en sus campamentos.



Sin embargo, el Gobierno elevó a 170 el número de menores que hacen parte de esa guerrilla.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Un juzgado de Duitama ordenó 20 días de arresto para el presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, por el desacato de una tutela.



-Médicos forenses del instituto de Medicina Legal en Barranquilla esperan los cuerpos de las tres mujeres asesinadas en el Banco, Magdalena.



-Repudio causó en Santander la muerte de una osa hormiguera que fue atacada a machete en una zona rural del municipio de Encino.



-Las autoridades en Buenaventura rescataron a una persona y hallaron los cuerpos de otras dos que se ahogaron luego de que la embarcación en la que viajaban naufragara en el Bajo Calima.



-El vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, advirtió a los líderes Europeos que el presidente ruso Vladimir Putin quiere influir en otras elecciones, justo como lo hizo con las de EEUU.



-El hermano del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, fue arrestado hoy por su supuesta implicación en un caso de corrupción y la fiscalía espera se presente voluntariamente ante la justicia en las próximas horas.



-Esteban Chaves fue tercero en la segunda etapa del tour Down Under en Australia y ya es tercero en la Clasificación general a 22 segundos del líder.



-Un juez envió a la cárcel al patrullero de la Policía que asesinó a la esposa en un mercado público del sector de Venecia, en el sur de Bogotá.



-En el centro de Bogotá, un motociclista denunció que el conductor de una grúa lo amenazó con un arma de fogueo.