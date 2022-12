Fecode no descarta un paro nacional indefinido

El presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, Nelson Alarcón, no descartó un paro nacional indefinido para pedirle al Gobierno que cumpla con lo acordado con el gremio el año pasado.



Alarcón calificó el cese de actividades de 24 horas que se adelanta en el país como uno de los últimos mecanismos de presión que tienen para hacer estas exigencias.

“Hoy el paro es para que el Gobierno Nacional, de una vez por toda, expida los actos administrativos, porque no podemos concebir seguir en reuniones, pero no se concretan los acuerdos alcanzados el año anterior. (…) Si no hay soluciones de fondo, ya será una determinación de nuestras instancias nacionales”, dijo, en diálogo con BLU Radio.



“Todo depende de la voluntad del Gobierno Nacional y el desarrollo de la reunión de mañana. Nosotros no queremos un paro nacional indefinido. (El paro nacional indefinido) está dentro del marco de las decisiones y autonomía de nuestra organización sindical. Obviamente, acá no se descarta ninguna de esas posibilidades”, puntualizó.



Las peticiones



Fecode no solamente pide aumentos salariales, que se garantice la alimentación escolar y el transporte para los jóvenes de los colegios, que se establezca una jornada única que permita hacer la transición de acuerdo a las necesidades de las regiones, y un mejor sistema de salud. También piden una reforma a un artículo de la Constitución para que haya más presupuesto.



“Estamos exigiendo el cumplimiento de cada uno de los acuerdos del año pasado. Por ejemplo, una conformación de una comisión de alto nivel para redactar un proyecto de acto legislativo que reforme los artículos 356 y 357 de la Constitución para lograr más recursos para la educación pública desde la preescolar a la superior. También queremos revisar cuál es la propuesta del Gobierno para que se amplíe la cobertura en transición de nuestros niños porque hoy se encuentran por fuera de ese nivel educativo más de dos millones de niños”, argumentó el nuevo presidente, quien fue elegido luego de un proceso de votación interna en la organización hace algunas semanas.

