Fecode rechaza idea de Paloma Valencia de pasar niños del sistema público al privado

La senadora Paloma Valencia habló en Mañanas BLU sobre su propuesta de pasar a niños estudiantes del sistema público al privado, ante la negativa de Fecode de volver a clases presenciales.

“La gente necesita mandar los niños al colegio porque no los puede dejar en la casa solos y porque en general en el trabajo digital se han ido profundizado las brechas que existen en materia de educación”, indicó la congresista.

Según la legisladora, el Gobierno podría hacer uso de los bonos escolares para que los niños puedan iniciar colegio.

“Yo creo que una de las condiciones, por ejemplo, que se podría pedir, es que el colegio privado en el que los van a meter tenga mejor promedio en las pruebas Saber que el colegio público donde estaban y que el Gobierno financien esa reactivación que va a ser definitiva para los padres que necesitan trabajar”, agregó la parlamentaria.

El presidente de Fecode, Nelson Alarcón, rechazó la propuesta y dijo que el debate no puede ser tergiversado.

“La única pretensión que han tenido y hoy tienen más que nunca es la privatización de la educación pública”, sostuvo.

“Queremos regresar a las instituciones educativas, pero hoy no están las condiciones. Quien no está preparado es el Gobierno nacional porque no ha adecuado las infraestructuras, ni las unidades sanitarias. No hay servicios públicos como agua potable”, declaró el sindicalista.

Alarcón dijo que los docentes nunca han dicho que no quieran regresar a clases presenciales.

“Nosotros no hemos dicho que no queremos regresar a clases. Nosotros decimos: hoy no están las condiciones.

Los maestros y maestras claro que queremos volver al escenario natural de la academia, de la pedagogía.

Estamos listos y preparados, quien no está preparado es el Gobierno”, indicó.

