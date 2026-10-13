Feminicidio en Quinchía: murió mujer a manos de su pareja y su madre resultó herida

Un caso de feminicidio se registró en una vivienda del municipio de Quinchía, Risaralda, donde Lorena Manzo fue asesinada tras ser atacada, presuntamente, por su pareja sentimental. El hombre fue capturado por la Policía en el lugar de los hechos.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, la pareja habría sostenido una fuerte discusión en medio de una escena de celos, durante la cual el hombre le habría hecho varios reclamos a la mujer y, posteriormente, la habría atacado en repetidas ocasiones con un arma blanca, causándole graves heridas.

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Lorena fue trasladada de inmediato al hospital del municipio. Sin embargo, al ingresar al servicio de urgencias, el personal médico confirmó que ya no tenía signos vitales.

Según la información conocida sobre el caso, la agresión ocurrió en presencia de la madre de la víctima, quien también habría sido atacada por su yerno.

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El hecho ha causado consternación entre los habitantes de Quinchía. A través de las redes sociales, varios ciudadanos han expresado su rechazo a lo ocurrido y han exigido justicia, así como una condena ejemplar para el responsable.

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El capturado quedó a disposición de la Fiscalía y deberá comparecer ante un juez de control de garantías, quien adelantará las audiencias correspondientes para legalizar la captura, formular la imputación de cargos, si hay lugar a ello, y evaluar la imposición de una medida de aseguramiento.