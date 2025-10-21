FFMM intensifican operaciones en el norte de Antioquia tras ataques de disidencias de ‘Calarcá’

Las Fuerzas Militares intensificaron sus operaciones ofensivas en el norte y nordeste de Antioquia luego de los ataques perpetrados por integrantes de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Calarcá’. Así lo confirmó el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, quien aseguró que el objetivo es neutralizar las estructuras criminales que operan en esta zona estratégica del país.

De acuerdo con Cubides, las operaciones se desarrollan de manera articulada entre unidades del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, con apoyo de la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Antioquia y las autoridades locales. El propósito, dijo, es “proteger a la población civil de los municipios de Briceño y Anorí y garantizar sus derechos fundamentales”, en medio de los recientes hechos de violencia atribuidos a este grupo armado.

El alto oficial advirtió que las tropas mantendrán una ofensiva sostenida en el noroccidente del país para contrarrestar el accionar de los grupos ilegales que buscan el control de las rentas ilícitas, especialmente las derivadas del narcotráfico y la minería ilegal. “Seguiremos combatiendo sin tregua a los grupos armados organizados que delinquen en la región”, afirmó el comandante Cubides.

Las autoridades civiles y militares mantienen un monitoreo permanente sobre el desplazamiento de comunidades rurales afectadas por los enfrentamientos y han reforzado los dispositivos de seguridad en los principales corredores viales de la zona.