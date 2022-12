Firmas están de acuerdo con poner control a encuestas

César Caballero, de la firma Cifras y Conceptos, aseguró que le parece bien la propuesta del presidente Juan Manuel Santos para mejorar la regulación de las encuestas.



“Estoy de acuerdo en que hay que hacer un ejercicio de modernizar las resoluciones del Consejo Nacional Electoral”, expresó al agregar que la regulación de hoy es más formal que de contenido.



En ese sentido, Caballero aceptó que la regulación dijo que las firmas que cumplan los estándares mínimos tendrán derecho a realizar los sondeos.



Por su parte, César Valderrama, representante de Datexco, aseguró que acepta la autoregulación y los controles, sin embargo, señaló que a quien no le convenga el resultado de la encuesta “saldrá a destruir la metodología y el sondeo”.



“Nosotros pensamos que son bienvenidos los controles, la autorregulación, hemos suscrito un acuerdo de autorregulación, pero la polémica se presenta cada dos años y en esta ocasión por el plebiscito”, dijo Valderrama.



“Siempre en las encuestas desafortunadamente hay un ganador o un perdedor, o un beneficiado y un no beneficiado, y siempre sale a acabar con la metodología o con la encuesta cuando no le conviene”, agregó.



Valderrama asegura que hoy en día las encuestas están bien hechas y que las diferencias que se dan entre unas y otras es por la metodología aplicada a cada una de ellas.



“Las encuestas hoy están bien hechas, bienvenida la regulación, bienvenidos los controles (…) No es que se estén equivocando, hablo por nuestra encuesta, cuando hay metodologías diferentes, los resultados no pueden ser iguales, el ideal lo que la gente espera es que todas deben ser iguales y si miramos en el mundo entero las encuestas no siempre son iguales”, aseguró Valderrama.



"Deben ser un elemento de juicio adicional para tomar una decisión más informados”, concluyó.