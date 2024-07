Fiscal anunció que hay 154 actos por corrupción en la UNGRD: “No va a haber impunidad”

Por primera vez, la fiscal Luz Adriana Camargo se refirió a la investigación de los carrotanques en La Guajira y todo el entramado de corrupción en la UNGRD.

Frente a los señalamientos de demoras en la investigación en el proceso que inició hace seis meses, aseguró que lo que han contado Olmedo López y Sneyder Pinilla ha implicado la realización de 154 actos de investigación por parte de la Fiscalía y que no va a haber impunidad frente a los hechos delictivos que se habrían cometido cuando hicieron parte de la entidad.

“Lo que hubo fue una justicia negociada en el marco de lo que es un mecanismo de justicia que es lo que nos permite la ley, hacia allá vamos, hace no más de dos meses esos mismos implicados hablaban que querían principios de oportunidad con inmunidad total por todo lo que pasó en la UNGRD, ese no es el escenario en el que estamos, la Fiscalía aquí no está haciendo un papel de concesión graciosa a favor de nadie, se está haciendo una investigación con lo que la ley nos permite y espero que sea una investigación que favorezca la verdad en el país que tanta falta nos hace", señaló Camargo.

Asimismo, señaló que tienen conocimiento que esta investigación va más allá de los carrotanques y que implica otros contratos. Según el ente investigador, el entramado se extiende a ocho departamentos del país y se darán a conocer esos detalles en la audiencia de imputación programada contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero el próximo jueves 25 de julio en el complejo judicial de Paloquemao. Allí, las fiscales del caso Andrea Muñoz y Cristiana Patiño darán información relevante de la investigación y los interrogatorios que realizó cada uno en el búnker.

Por otra parte, la fiscal Camargo no se refirió a futuras imputaciones a otros posibles involucrados en el direccionamiento de contratos en la entidad. En este caso, la Fiscalía inició una indagación al director del DNI, Carlos Ramón González, la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.